پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترىنە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتاعى اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ دامۋ قورىتىندىسى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى.
پرەزيدەنتكە ەگىستىك القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ، شارۋالارعا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرۋ تەتىگىن ارتتىرۋ، اۋىلشارۋاشىلىق تەحنيكالارى ليزينگىن دامىتۋ جۇمىستارى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.
ايداربەك ساپاروۆ اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى وڭدەلگەن ءونىم كولەمىن 70 پايىزعا دەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارالار قولعا الىنعانىن باياندادى.
2026-جىلدىڭ التى ايىندا تاعام ونىمدەرىن ءوندىرۋ 14,7 پايىزعا ۇلعايدى.
اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى 4,4 پايىزعا، سونىڭ ىشىندە ەگىن - 7,7 پايىزعا، مال شارۋاشىلىعى 4,4 پايىزعا ءوستى.
سونىمەن قاتار مينيستر ەكسپورت كولەمى مەن شەتەلگە شىعارىلاتىن ءونىم تۇرلەرى دە كوبەيىپ كەلە جاتقانىن جەتكىزدى.
بيىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ا و ك ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى 3 ميلليارد دوللاردى قۇرادى، بۇل بىلتىرعى سايكەس كەزەڭ كورسەتكىشىمەن (2,2 ميلليارد دوللار) سالىستىرعاندا 36 پايىزعا ارتىق.
جىل سوڭىنا قاراي ەكسپورت كولەمىن 7,2 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا قابىلدانعان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى تۋرالى اقپارات بەردى.
بارلىق ساناتتاعى شارۋاشىلىقتاردى قامتيتىن جەڭىلدىكپەن قارجىلاندىرۋ جۇيەسى قالىپتاستى. قابىلدانعان شارالار مال باسىن كوبەيتۋدى، سالانىڭ ونىمدىلىگىن كوتەرۋدى جانە ەت ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ارتتىرۋدى كوزدەيدى.
جايىلىمدىق مال شارۋاشىلىعىن ىلگەرىلەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا 2030-جىلعا دەيىن ۆەتەريناريانى دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپار بەكىتىلدى. ونىڭ اياسىندا ۆەتەرينارلىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، سالانى قوسىمشا قارجىلاندىرۋ جانە نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازانى جاڭارتۋ قاراستىرىلعان.
اگروونەركاسىپ كەشەنىن سيفرلىق تۇرعىدان ترانسفورماتسيالاۋ جالعاسۋدا. «ە-ا و ك» ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى بازاسىندا مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەر مەن جاڭا سيفرلىق سەرۆيستەر بىرىكتىرىلىپ جاتىر.
بولجامعا سايكەس، جىل سوڭىنا دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى جالپى ءونىم كولەمى 5,9 پايىزعا ارتادى. تاعام ونىمدەرى ءوندىرىسىن 9,5 پايىزعا، سۋسىن ءوندىرىسىن 10,5 پايىزعا ۇلعايتۋ كوزدەلگەن. سالاداعى نەگىزگى كاپيتالعا 2,2 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىنباق.
پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءوندىرىستى جانداندىرۋ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى كەڭەيتۋ جانە ەلىمىزدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى توپىراقتى قورعاۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى.