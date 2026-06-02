پرەزيدەنت: ايماقتىق دەپۋتاتتار بيۋدجەتتى بولۋگە تىكەلەي قاتىسادى
قونايەۆ. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قونايەۆ پەن الاتاۋ قالالارىنىڭ دامۋى ايماقتىڭ كوركەيۋىنە زور سەرپىن بەرەتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇگىندە قولدانىستاعى زاڭنامالاردى كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا ساي وزگەرتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا قۇرىلتاي سايلاۋى وتەدى، حالىق كەڭەسى قۇرىلادى. قازىر پارلامەنت «جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىپ جاتىر. بۇل وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەن سوڭ ءماسليحاتتاردىڭ ىقپالى ارتادى. ايماقتاعى دەپۋتاتتار بيۋدجەتتى بولۋگە تىكەلەي ارالاساتىن بولادى. سونىڭ ناتيجەسىندە وبلىستار مەن قالالارداعى جەرگىلىكتى وكىلدى بيلىكتىڭ باقىلاۋ تەتىكتەرى كۇشەيەدى. بۇل ماڭىزدى قادام ايماقتاردىڭ دەربەستىگىن ارتتىرا تۇسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى الاتاۋ قالاسىنىڭ الماتىعا ىرگەلەس ورنالاسۋى زور مۇمكىندىكتەرگە جول اشاتىنىن ايتتى.
- اسىرەسە، ساۋدا-ەكونوميكا جانە كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى بايلانىستاردى ەداۋىر كەڭەيتۋگە بولادى. مۇنى ايماقتاعى بيلىك وكىلدەرى دە، كاسىپكەرلەر دە جاقسى تۇسىنۋگە ءتيىس دەپ سانايمىن. سوندىقتان تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى: الاتاۋ قالاسىندا، ەڭ الدىمەن، بيزنەس جۇرگىزۋگە قولايلى جاعداي جاساۋ كەرەك. جاڭا كاسىپورىندار اشىلسا، مۇندا جۇرت تا كوبىرەك كەلىپ، تۇراقتاي باستايدى. بۇل ءۇردىس الماتىعا جۇمىس بابىمەن كۇندەلىكتى كەلىپ-كەتەتىن حالىقتىڭ سانىن ازايتادى. كۇن سايىن الماتىعا وبلىستان 400 مىڭعا جۋىق اۆتوكولىك كىرىپ شىعادى. الماتى اگلومەراتسياسىنداعى كولىك قاتىناسىن كۇشەيتۋ قاجەت. سونىڭ ىشىندە جىلدامدىعى جوعارى قوعامدىق كولىك جۇيەسىن بەلسەندى دامىتۋ كەرەك. وسىعان وراي، الماتى قالاسىنىڭ جانە الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدەرىنە «سامۇرىق- قازىنا» قورىمەن بىرلەسىپ، بيىل ءبىرىنشى تامىزعا دەيىن «Skytrain» جەلىسىن سالۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جەلى قالانىڭ شەكاراسىنان شىعىسقا جانە باتىسقا قاراي تارتىلۋعا ءتيىس. سونداي-اق الاتاۋ مەن الماتى قالالارىن جالعايتىن جۇردەك قوعامدىق كولىك جۇيەسىن دامىتۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ قاجەت.
- جاڭا شاھاردىڭ ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوكولىك جولىنىڭ بويىندا ورنالاسۋى جانە الاتاۋ قالاسىن قورعاسپەن قوساتىن تەمىر جول تارماعىنىڭ جوسپارلانۋى كەلەشەكتە الماتى اگلومەراتسياسىنىڭ اۋقىمىن كەڭەيتە تۇسەدى. ياعني اۋقىمدى وبلىستىق كلاستەر پايدا بولادى. «Almaty SkyHub» زاماناۋي مۋلتيمودالدى لوگيستيكا ورتالىعى وڭىردەگى ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرى بولماق. وسى ءورشىل جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساپ، ينۆەستورلاردى بەلسەندى تۇردە تارتۋ كەرەك. قازىردىڭ وزىندە ساۋدا-لوگيستيكا ورتالىعىن جانە قويما ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعان الەۋەتتى سەرىكتەستەردىڭ، سونىڭ ىشىندە شەتەل كومپانيالارىنىڭ بار ەكەنىن بىلەمىن. اتالعان مۇمكىندىكتەردى بارىنشا پايدالانۋ قاجەت، — دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى الماتى وبلىسىنىڭ ءوسىپ-وركەندەۋى ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىك بار ەكەنىن ايتتى.
- بارىڭىزگە ءمالىم، بيىل قونايەۆ قالاسىنا وبلىس ورتالىعى مارتەبەسى بەرىلگەنىنە 4 جىل تولادى. شاھاردا اۋقىمدى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. قالا بىرتىندەپ اكىمشىلىك، تۋريستىك جانە ىسكەرلىك ورتالىق رەتىندە قالىپتاسىپ جاتىر. بۇل - اكىم مارات سۇلتانعازيەۆتىڭ ەڭبەگى.
جالپى، الماتى وبلىسىنىڭ ءوسىپ-وركەندەۋى ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىك بار. وڭىرگە ينۆەستورلار نازار اۋدارا باستادى.
جالپى، قونايەۆ پەن الاتاۋ قالالارىنىڭ دامۋى ايماقتىڭ كوركەيۋىنە زور سەرپىن بەرمەك. ءبىز كۇش-جىگەرىمىزدى بىرىكتىرىپ، بەلسەندى جۇمىس ىستەسەك، بارلىق ماقساتقا جەتەمىز.
بۇگىنگى جيىنعا ايماقتىڭ بەدەلدى، بەلگىلى ازاماتتارى قاتىسىپ وتىر. سىزدەر الماتى وبلىسىنىڭ دامۋىنا جانە ەلىمىزدىڭ وركەندەۋىنە مول ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
كەڭەستە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ ماقساتىندا ۇكىمەت تاراپىنان قولعا الىنعان شارالار تۋرالى، الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ ايماقتىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى جونىندە بايانداما جاسادى.
پرەزيدەنت ەل دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىرقاتار ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الاتاۋ city جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ - مەملەكەتتىك ماڭىزى زور مىندەت ەكەنىن ايتتى.
- ءسوز سوڭىندا مىنا ماسەلەگە توقتالعىم كەلەدى. قالانى كوركەيتۋ جۇمىسى كەشەندى تۇردە جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. بۇل - قازاقستاننىڭ بارلىق قالالارىنا قاتىستى مىندەت.
ارنايى باسقارۋ رەجيمىن ەنگىزۋ، ينۆەستيتسيانى قورعاۋ جانە قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ءىسىن ءبىر-بىرىنەن بولەك قاراستىرۋعا بولمايدى. بۇل باعىتتاردىڭ ءبارى وتە ماڭىزدى.
مىسالى، باستاپقى ينفراقۇرىلىم بولماسا، ينۆەستيتسيا قورعالماسا، حالىقارالىق ينۆەستورلار مۇندا كەلمەيدى. بۇل ايقىن نارسە. ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيم بولماسا، يننوۆاتسيالىق تاسىلدەردى ەنگىزە المايمىز.
شىن مانىندە، الاتاۋ city جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ - تۇرمىس ساپاسى جانە ىسكەرلىك ورتاسى ەڭ جوعارى الەمدىك تالاپتارعا ساي كەلەتىن وزىق قالا سالۋ دەگەن ءسوز، - دەدى پرەزيدەنت.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل - مەملەكەتتىك ماڭىزى زور مىندەت، ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ءمانى بار جۇمىس.
- سوندىقتان ءبىز تىڭعىلىقتى، تياناقتى، ساپالى جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك. قۇر قاعاز جۇزىندەگى ەسەپتىڭ ەش قاجەتى جوق.
بارىمىزگە كەرەگى - ءبىر-اق نارسە: بۇل - ناقتى ناتيجە. قاجەتتى جاعدايدىڭ ءبارى جاسالىپ جاتىر. ءتيىستى قۇقىقتىق نەگىز بار، رەسۋرس تا جەتكىلىكتى. ەندى بارلىعى الداعى مىندەتتەردىڭ ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىندالۋىنا تىكەلەي بايلانىستى بولادى. ءاربىر باعىت بويىنشا جەكە جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى.
وسى اۋقىمدى جوبانى بىرلەسىپ، تابىستى جۇزەگە اسىرامىز دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.