پرەزيدەنت دانيا كورولدىگىن ۇلتتىق مەرەكەسى - كونستيتۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى دانيا كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول X فرەدەريكتى دانيا كورولدىگىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى — كونستيتۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى. قازاقستان پرەزيدەنتى اتالعان مەرەكە دانيا حالقى ءۇشىن دەموكراتيالىق قۇندىلىقتاردىڭ، قوعامدىق كەلىسىمنىڭ جانە ورنىقتى دامۋدىڭ سيمۆولى رەتىندە ەرەكشە ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى قازاق- دات بايلانىستارى ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول X فرەدەريكتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس دانيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.