پرەزيدەنت ماۋسىمدىق توتەنشە جاعدايلارعا دايىندىقتى پىسىقتاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى مۇرات مۇحانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
كەزدەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قىزمەتىندەگى باسىم باعىتتاردى ايقىنداپ، ۆەدومستۆوعا ءبىرقاتار ناقتى مىندەت جۇكتەدى.
پرەزيدەنت ماۋسىمدىق توتەنشە جاعدايلارعا دايىندىقتى پىسىقتاۋ، اۋداندىق جانە اۋىلدىق بولىمشەلەردى ودان ءارى دامىتىپ، ولاردى تەحنيكالىق جاراقتاندىرۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
ءورت، ونەركاسىپ جانە سەيسمولوگيا قاۋىپسىزدىگى ماسەلەلەرىنە، حالىقتى حاباردار ەتۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، سونداي-اق قاتەرلەردى بولجاۋ مەن ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن سيفرلىق شەشىمدەردى، جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت ۆەدومستۆونىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتىپ، قۇتقارۋشىلاردىڭ كاسىبي دايارلىعىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت «سامۇرىق-قازىنانىڭ» 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان 21 تريلليون تەڭگەلىك جوسپارىمەن تانىستى.