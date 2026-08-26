پرەزيدەنت استانادا قازاقستان-قىتاي جاساندى ينتەللەكت مەكتەبىن اشۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا مامان دايارلاۋ ءىسىن مەكتەپ قابىرعاسىنان باستاپ كۇشەيتۋ قاجەت.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە قازاقستان-قىتاي جاساندى ينتەللەكت مەكتەبىن اشۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
- قىركۇيەكتە جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلادى. ءبىراق بۇل جەتكىلىكسىز دەپ ويلايمىن. ۇكىمەت قىتايدىڭ جاڭا تەحنولوگيالاردى مەڭگەرۋدەگى جەتىستىگى مەن تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، استانادا قازاقستان-قىتاي جاساندى ينتەللەكت مەكتەبىن اشۋ ماسەلەسىن پىسىقتاعانى ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى مەكتەپتەرگە ج ي ەنگىزۋ تاپسىرماسى ءتيىستى دەڭگەيدە ورىندالماعانىن سىناعان ەدى.
پرەزيدەنت بالالار مەن پەداگوگتەردىڭ ج ي- ءدى دۇرىس ءارى جۇيەلى قولدانۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيتىن پارمەندى شارالاردى شۇعىل قابىلداۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق پرەزيدەنت الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىنعا الدى.