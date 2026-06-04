پرەزيدەنت اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ ۇزدىك تۇلەكتەرىنە اعا لەيتەنانت شەنىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىندە اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ ۇزدىك تۇلەكتەرىنە «اعا لەيتەنانت» شەنىن تاپسىردى. بۇل باستاما بيىل العاش رەت ىسكە اسىرىلىپ وتىر.
- مەن بىلتىر اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ ۇزدىك تۇلەكتەرىن قولداۋ جونىندە باستاما كوتەردىم. ولارعا قالىپتاسقان داستۇرگە ساي «لەيتەنانت» ەمەس، «اعا لەيتەنانت» شەنىن تاپسىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتىم. سوعان سايكەس ناقتى تاپسىرما بەردىم. مىنە، بۇگىن وسى باستاما ناقتى جۇزەگە اسىرىلماق. سىزدەر وقۋدى ءبىتىرىپ، بىردەن «اعا لەيتەنانت» شەنىن الاتىن تۇڭعىش تۇلەك بولاسىزدار. بۇل - وزدەرىڭىزگە ارتىلعان زور سەنىم جانە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت جاڭا اسكەري شەندى ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى قۇرلىق اسكەرلەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ، ق ر ءى ءى م ب. بەيسەنوۆ اتىنداعى قاراعاندى اكادەمياسىنىڭ، ق ر ۇ ق ك شەكارا اكادەمياسىنىڭ، ق ر ۇلتتىق ۇلانى اكادەمياسىنىڭ، مالىك عابدۋللين اتىنداعى ازاماتتىق قورعاۋ اكادەمياسىنىڭ ۇزدىك تۇلەكتەرىنە تابىستادى.
ق. توقايەۆ قازاقتىڭ ءبىرتۋار باتىرى ساعادات نۇرماعامبەتوۆتىڭ «اتاقتى العاننان ونى ارقالاپ ءجۇرۋ قيىن» دەگەن ءسوزىن ەسكە سالدى. شىن مانىندە، ناعىز ساربازدىڭ ابىروي-بەدەلى ونىڭ شەنىمەن ەمەس، ەڭ الدىمەن، وتان الدىنداعى ءمىنسىز قىزمەتىنە قاراي ولشەنەدى.
- كوپتەگەن جاستارىمىز سىزدەرگە قاراپ بوي تۇزەيدى، ۇلگى الادى. ءبارىڭىز دە انتقا ادال بولىپ، قازاق ساردارى دەگەن اتاققا ءاردايىم لايىق بولاسىزدار دەپ سەنەمىن. بۇگىن القالى جيىنعا وزات تۇلەكتەردىڭ اتا- انالارى دا قاتىسىپ وتىر.
سىزدەر قازاقستاننىڭ ءدال وسىنداي وتانشىل ازاماتتارىنا ءتالىم-تاربيە بەردىڭىزدەر. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.جاس وفيتسەرلەردىڭ العاشقى اسكەري شەنى قۇتتى بولسىن! قىزمەتتەرىڭىزگە تابىس تىلەيمىن! تۋىمىز ءاردايىم كوكتە جەلبىرەسىن! قازاق ەلى ماڭگى بولسىن، - دەپ قۇتتىقتادى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر مەملەكەت باسشىسى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا ماجىلىسىندە سالاعا رەفورما قاجەت ەكەنىن ايتقان ەدى. پرەزيدەنت زاڭ جانە قۇقىق اكادەميالارىنىڭ ۇزدىك تۇلەكتەرىنە بىردەن «اعا لەيتەنانت» شەنىن بەرۋدى ۇسىندى.
ايتا كەتەيىك، 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.
پرەزيدەنت بۇل كۇن -قازاق ەلىنىڭ ءاربىر ازاماتى ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە مەرەكە ەكەنىن ايتتى.