پرەزيدەنت اقىن مارفۋعا ايتحوجانى 90 جاسقا تولعان مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اقىن، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى مارفۋعا ايتحوجاعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا جاريالادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورنەكتى اقىن، قوعام قايراتكەرى، ەرەكشە دارىن يەسى رەتىندە حالىق قۇرمەتىنە بولەنگەن مارفۋعا عالي قىزىن 90 جاسقا تولعان مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا اقىن عيبراتتى عۇمىرىن ۇلتتىق ادەبيەت پەن مادەنيەتتى دامىتۋعا، قازاق پوەزياسىنىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋگە ارناعانىن اتاپ وتكەن.
- قازاقتىڭ دارحان دالاسى مەن تامىرى تەرەڭ تاريحىن، ۇلتىمىزدىڭ ىنتىماق- بىرلىگى مەن سالت-ءداستۇرىن ءورشىل دە سىرشىل ولەڭدەرىڭىزگە ارقاۋ ەتتىڭىز. وقىرمان قاۋىم جىرلارىڭىزدى ءسۇيسىنىپ وقيدى جانە ءوزىڭىزدى «قازاقتىڭ جىر اققۋى» دەپ ارداقتايدى. الداعى ۋاقىتتا دا ونەگەلى ومىرىڭىزبەن وسكەلەڭ ۇرپاققا ۇلگى بولىپ، ەل-جۇرتتىڭ ورتاسىندا سىي-قۇرمەتكە بولەنە بەرۋىڭىزگە تىلەكتەستىگىمدى بىلدىرەمىن،-دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.