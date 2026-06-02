پرەزيدەنت الاتاۋدى دامىتۋعا بيۋجەت قارجىسىن تۇراقتى باعىتتاۋدى تاپسىردى
قونايەۆ. KAZINFORM - الاتاۋعا مەملەكەتتىك كەپىلدىكپەن قارىز الۋ قۇقىعىن بەرۋ ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەت باستاپقى كەزەڭدە قالانىڭ نەگىزگى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماقساتىندا تۇراقتى تۇردە قارجى ءبولىپ وتىرۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- جالپى، مۇنداي ينۆەستيتسيالىق ءتاسىل - ابدەن ورىندى جانە ويعا قونىمدى. مەملەكەت ينفراقۇرىلىمعا ينۆەستيتسيا سالسا، جەكە كاپيتال دا كەلە باستايدى. سونىڭ ارقاسىندا سالىق ءتۇسىمى ارتادى، جاڭا ينفراقۇرىلىم پايدا بولادى. وسىلايشا، قولعا الىنعان جۇمىستىڭ اۋقىمى كەڭەيە بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بيۋدجەت قارجىسى تەك ينۆەستيتسيالىق ماقساتقا ساي جۇمسالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- ال نەگىزگى ينفراقۇرىلىمعا باستاپقى ينۆەستيتسيا سالۋ مىندەتى تەك جەكە سەكتورعا عانا جۇكتەلسە، جوبالاردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعى السىرەيدى. مۇنداي جاعداي تاريفى جوعارى مونوپوليا قۇرىلىمدارىنىڭ پايدا بولۋىنا اكەپ سوقتىرادى جانە اقىر سوڭىندا دامۋدى تەجەيدى.
سوندىقتان ۇكىمەت باستاپقى كەزەڭدە قالانىڭ نەگىزگى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماقساتىندا تۇراقتى تۇردە قارجى ءبولىپ وتىرۋى كەرەك. باسقا جول جوق. قاجەت بولسا، ورنىقتى كىرىس قورى قالىپتاسقانشا الاتاۋعا قوسىمشا ليميتتەردى جانە مەملەكەتتىڭ كەپىلدىگىمەن قارىز الۋ قۇقىعىن بەرۋگە بولادى. دەگەنمەن بيۋدجەت قارجىسى تەك ينۆەستيتسيالىق ماقساتقا ساي جۇمسالۋعا ءتيىس. قالانىڭ ۇزاقمەرزىمدى دامۋ باعدارى باستى نازاردا بولۋى كەرەك، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى ينۆەستورلارعا بارىنشا جايلى جاعداي جاسالۋعا ءتيىس جانە ولارعا جوعارى دەڭگەيدە قىزمەت كورسەتۋدى اسا ماڭىزدى مىندەت رەتىندە اتادى.