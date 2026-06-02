پرەزيدەنت الاتاۋدىڭ العاشقى تولىق سيفرلىق قالا بولاتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، Alatau City ۇلكەن دەرەكتەردى، وزىق تەحنولوگيالاردى جانە «اقىلدى» باسقارۋ تەتىكتەرىن نەگىزگە الا وتىرىپ، ينفراقۇرىلىمى، قالالىق سەرۆيستەرى مەن ەكونوميكاسى ءوزارا ىقپالداستىرىلعان العاشقى تولىق سيفرلىق قالا بولادى.
- قالانى دامىتۋدىڭ ورنىقتى مودەلىن قۇرۋ.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ايتارلىقتاي كۇردەلى جانە وپەراتسيالىق شىعىنداردى قاجەت ەتەدى. بۇل ورايدا تۇراقتى، بولجامدى كىرىس بازاسىن قالىپتاستىرعان ءجون. قازىرگى قارجىلىق-ەكونوميكالىق مودەلدىڭ كەلەشەك شىعىنداردى جابا الماي قالۋ قاۋپى دە بار.
ينۆەستيتسيا اعىنى مەن بيزنەستى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. دەگەنمەن بۇل - كەپىلدىك بەرىلگەن تابىس كوزى ەمەس، بار بولعانى بولجام مەن ءۇمىت قانا.
بۇدان بولەك، باستاپقى كەزەڭدە كوزدەلگەن جەڭىلدىكتەر سالىق تۇسىمدەرىنىڭ ازايۋىنا اكەلەدى. بۇل قۇرىلىمدىق الشاقتىققا ۇرىندىرۋى مۇمكىن. ويتكەنى قالانى قامتاماسىز ەتۋ مەن دامىتۋعا قاراجات قاجەت كەزدە تۇسىمدەر كەشىگۋى نەمەسە باستاپقىدا تومەن بولۋى ىقتيمال،-دەپ ەسكەرتتى مەملەكەت باسشىسى.
سوندىقتان الاتاۋدى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس قالا اكىمشىلىگىمەن بىرگە ۇزاقمەرزىمدى ورنىقتى دامۋدىڭ ءتيىمدى قارجى- ەكونوميكالىق ۇلگىسىن ازىرلەۋى كەرەك. سونىمەن بىرگە قالانى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋعا نەگىز بولاتىن قۇجاتتاردى بەكىتكەن ءجون.
- ينۆەستورلار مەن سەرىكتەستەر، ازاماتتار 10، 20 نەمەسە 30 جىلدان كەيىن الاتاۋ قالاسىنىڭ قانداي بولاتىنىن ءتۇسىنۋى قاجەت.
Alatau City ۇلكەن دەرەكتەردى، وزىق تەحنولوگيالاردى جانە «اقىلدى» باسقارۋ تەتىكتەرىن نەگىزگە الا وتىرىپ، ينفراقۇرىلىمى، قالالىق سەرۆيستەرى مەن ەكونوميكاسى ءوزارا ىقپالداستىرىلعان العاشقى تولىق تسيفرلىق قالا بولادى. باستى باعدار - وسى.
كەلەسى جىلى قالانى دامىتۋعا بەلسەنە كىرىسۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق قۇجاتتاردىڭ بارلىعىن (ۇزاقمەرزىمدى جوسپار، ماستەر جوسپار جانە دامۋ ستراتەگياسى) جىل سوڭىنا دەيىن قابىلداۋ كەرەك.
مۇنداي ءىرى جانە ۇزاقمەرزىمدى جوبالاردى ىسكە اسىرۋدا پروتسەستى جەدەل، قارقىندى جانە ەڭ اۋەلى ساتىمەن باستاۋ وتە ماڭىزدى. سوزباققا سالساق، ءىس توقىرادى دەپ ساناي بەرىڭىزدەر،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋدا ۋاقىت سوزۋعا بولمايتىنىن ايتتى.