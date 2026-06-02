پرەزيدەنت: Alatau city جوباسىنا زور ءۇمىت ارتىپ وتىرمىز
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- وزدەرىڭىز دە بىلەسىزدەر، جاڭا قالا سالۋ تۋرالى شەشىم ەكونوميكامىزدا كۇردەلى جاعداي بولعان كەزدە قابىلداندى. ءبىراق ءبىز بۇل ماسەلەگە بايىپپەن قارادىق. اسىعىستىققا جول بەرگەن جوقپىز. Alatau city جوباسى - شىن مانىندە، جان- جاقتى زەردەلەندى، پىسىقتالدى دەپ ايتۋعا بولادى، - دەدى ول.
پرەزيدەنت Alatau city جوباسىنا زور ءۇمىت ارتىپ وتىرعانىن ايتتى.
- جالپى، الەمدىك تاجىريبەگە قارايتىن بولساق، ءدال وسى بولاشاق قالالارىن سالۋ ارقىلى ەل دامۋىن جاڭا ساپالىق دەڭگەيگە كوتەرۋگە زور مۇمكىندىك تۋادى. مىسالى، دۋباي، شىنجىن، ينچحون، تاعى ءدا بىرقاتار قالانىڭ ءساتتى جوبالار ەكەنى بارشاعا ءمالىم.
سول سەبەپتى ءبىز دە Alatau city جوباسىنا زور ءۇمىت ارتىپ وتىرمىز. بۇل ىستە ەڭ الدىمەن قۇقىقتىق سۇراقتاردى، جەر جانە ينفراقۇرىلىم ماسەلەلەرىن شەشۋ قاجەت. وسى باستامانى ىسكە اسىرۋدىڭ باستاپقى كەزەڭىندە ءبىرقاتار نەگىزگى باعىتقا باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك،-دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت الاتاۋ قالاسى قۇرىلىسىنىڭ نەگىزگى قاعيدالارى جاڭا كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلگەنىن ايتقان ەدى.