پرەزيدەنت: الاتاۋ قالاسىنا قاتىستى ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆالاتاۋدى رەسمي تۇردە بىرەگەي قۇقىقتىق مارتەبەسى بار «قارقىندى داميتىن قالا» دەپ اتاۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى، الاتاۋ قالاسىنا قاتىستى كەز كەلگەن ماسەلەنى جەدەل شەشۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالىپ جاتىر. قازىردىڭ وزىندە قالانىڭ ساپالى دامۋىنا جول اشاتىن قۇقىقتىق نەگىز تولىق قالىپتاستى دەپ ايتۋعا بولادى. سونىڭ اياسىندا سالىق جەڭىلدىكتەرى ۇسىنىلدى، باقىلاۋ جانە رەتتەۋ تەتىكتەرى دە بيزنەس جۇرگىزۋ ءۇشىن وڭتايلى بولا ءتۇستى. بۇدان بولەك، وسى قالادا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىقتارى جان-جاقتى قورعالادى، سونداي-اق، سيفرلىق اكتيۆتەردى دامىتۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسالادى. سوندىقتان بۇگىندە الاتاۋدى رەسمي تۇردە بىرەگەي قۇقىقتىق مارتەبەسى بار «قارقىندى داميتىن قالا» دەپ اتاۋعا بولادى،-دەدى پرەزيدەنت.