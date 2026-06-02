پ️رەزيدەنت: الاتاۋ ەلدىڭ جاڭا قارجى ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋدىڭ ستراتەگيالىق الاڭىنا اينالۋعا ءتيىس
قونايەۆ. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتى وبلىسىنا بارعان جۇمىس ساپارىندا الاتاۋ سيفرلىق اكتيۆتەردى جەدەل دامىتۋ جانە ەلدىڭ جاڭا قارجى ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋدىڭ ستراتەگيالىق الاڭىنا اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان قارجى نارىعى قارقىندى ترانسفورماتسيا كەزەڭىندە تۇر دەۋگە بولادى. ەلىمىزدە جاريالانعان سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى فينتەح يندۋسترياسىن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل ورايدا الاتاۋ الەمنىڭ وسى بولىگىندەگى تۇڭعىش كريپتوقالا رەتىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. وسى سالانى دامىتۋ ءۇشىن قىسقا مەرزىمدە ارتىق كەدەرگىلەردى جويىپ، جاڭا قارجى قۇرالدارىن ىسكە قوسۋ قاجەت. سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ ناقتى قۇقىقتىق مارتەبەسىن بەكىتىپ، كريپتواكتيۆتى مۇلىك رەتىندە تانۋ كەرەك. بۇل جۇيەدە سيفرلىق تەڭگە نەگىزگى ءرول اتقارادى. حالىقارالىق تانىمال ورتالىقتارمەن تابىستى باسەكەگە ءتۇسۋ ءۇشىن الاتاۋ قالاسىندا سيفرلىق اكتيۆتەر وپەراتسياسىنا جانە جەرگىلىكتى يۋريسديكتسيادا كاپيتالدىڭ وسۋىنە نولدىك مولشەرلەمە بەلگىلەنىپ، ءتيىستى قۇقىقتىق جاعداي جاسالۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورلارىن، سونىڭ ىشىندە جىلجىمايتىن مۇلىكتى، ينفراقۇرىلىم نىساندارىن، شيكىزات اكتيۆتەرىن توكەنيزاتسيالاۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدى جەدەلدەتكەن ءجون ەكەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
- بۇل ورنىقتى جانە سۇرانىسقا يە سيفرلىق قۇرالدار نارىعىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ورايدا ترانزاكتسيالاردى سيفرلىق يدەنتيفيكاتسيالاۋ جانە اشىق مونيتورينگتەۋ نەگىزىندە قاۋىپسىزدىك پەن ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق تەڭگەرىمىن قامتاماسىز ەتەتىن باقىلاۋ جۇيەسىن ىسكە قوسۋ قاجەت. ياعني تۇتاستاي العاندا وتانىمىزدىڭ تۇبەگەيلى جاڭا ءارى ساپالى وركەندەۋى تۋرالى ءسوز بولىپ وتىر. ءبىز ەلىمىزدى قارجىلىق تۇرعىدان دامىتۋ جانە ترانسفورماتسيالاۋ سالاسىندا بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ريەۆوليۋتسيا جاساپ جاتىرمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋدى دامىتۋعا بيۋجەت قارجىسىن تۇراقتى باعىتتاۋدى تاپسىردى.