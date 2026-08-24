پرەزيدەنت الەم چەمپيوناتىندا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن جاس دزيۋدوشىلاردى قۇتتىقتادى.
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىق دزيۋدوشىلاردى جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا تابىستى ونەر كورسەتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكۆادوردىڭ گۋاياكيلە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان دزيۋدودان جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسىن ارالاس كوماندالىق جارىستاعى ايتۋلى جەڭىسىمەن، ال عابيت راسۋلحاندى، فاتيما سۇپىعاليەۆانى، ءادىلجان ءجاۋدينوۆتى جەكەلەگەن سىندا التىن مەدالعا يە بولۋىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنت جاس چەمپيونداردىڭ سپورتتاعى جولى جارقىن بولۋىنا جانە جاڭا بيىكتەردى باعىندىرا بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
قازاقستاندىق دزيۋدوشىلار الەم بىرىنشىلىگىندە 4 التىن، 3 كۇمىس جانە 4 قولا - بارلىعى 11 مەدال جەڭىپ الىپ، وتاندىق دزيۋدو تاريحىنداعى ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
كەشە كەشكىسىن قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماريۋس ۆيزەرمەن سويلەستى.
ۇيىم جەتەكشىسى مەملەكەت باسشىسىن بالۋاندارىمىزدىڭ الەمدىك جاستار تۋرنيرىندەگى بۇرىن-سوڭدى بولماعان بىرەگەي جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىمەن، سونداي-اق ۇلتتىق فەدەراتسيامەن سىندارلى ىنتىماقتاستىق ورناتقانى ءۇشىن حالىقارالىق ۇيىمنىڭ باسشىسىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، سونىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدە دزيۋدو كۇرەسى كەڭىنەن دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.