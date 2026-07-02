پرەزيدەنت الەم تەحنولوگيالىق جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت جاھاندىق دامۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالادى دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەتتىڭ ينۆەستيتسيالىق ساياساتىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا ءمان بەرۋ - اسا ماڭىزدى باسىمدىق. بۇل قايتالانبالى ۇدەرىستەردەن ارىلىپ، «اقىلدى سۇزگى» قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سول ارقىلى ينۆەستورلارعا جەدەل، ناقتى ءارى ءتيىمدى قىزمەت كورسەتىلەدى. يۋنكتاد بولجامى بويىنشا، 2033-جىلعا قاراي الەمدىك جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكاسىنىڭ كولەمى 5 تريلليون دوللارعا جۋىقتايدى. اتالعان كورسەتكىشتىڭ ونداعان جىل ىشىندە شامامەن 25 ەسە ۇلعايۋى جاھاندىق ەكونوميكاداعى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىن بايقاتادى. ەلىمىز وسى باعىتتى بەلسەندى قولعا الۋعا نيەتتى. بىلتىر حالىققا ارناعان جولداۋىمدا قازاقستاندى تولىق سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ بويىنشا ناقتى مىندەت جۇكتەدىم. جۇمىستى جۇيەلى جۇرگىزۋ ءۇشىن 2026-جىل - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ جىلى بولىپ جاريالاندى. بولاشاقتىڭ باعدارىن ايقىنداي وتىرىپ، ءبىز ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قاۋىپسىزدىگىنە دەن قويامىز. قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ جاڭا رەداكسياسى ءار ادامنىڭ دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋعا كەپىلدىك بەرەدى. ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدى نىعايتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس ءوز جۇمىسىن باستادى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەڭەس مۇشەلەرىنە زاماناۋي سيفرلىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋ بويىنشا قارقىندى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا العاش رەت وزىق تەحنولوگيالار نەگىزىندە ەكى سۋپەركومپيۋتەردى ساتىمەن ىسكە قوستى.
- ينۆەستيتسيالارعا سيفرلىق ءداۋىر تالاپتارىنا ساي كەلەتىن زاماناۋي نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازا كەپىل بولادى. جاقىندا پارلامەنتتە قابىلدانعان سيفرلىق كودەكس، «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭ جانە Digital Qazaqstan ستراتەگياسى ەل دامۋىنىڭ ايقىن تەحنولوگيالىق جول كارتاسىن تۇزەدى. بۇل قۇجاتتار يننوۆاتسياعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دە لايىقتى جاعداي جاسايدى. بۇدان بولەك، قازاقستاننىڭ سيفرلىق ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابىن قۇرۋعا نيەتتىمىز. بىرەگەي جوبا جاھاندىق كاپيتال مەن الەمنىڭ جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ باسىن قوساتىن قۋاتتى ورتالىققا اينالماق. Amazon ،G42 جانە باسقا دا سالالىق كوشباسشىلار وسى ەكوجۇيەگە قاتىسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرا باستادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.