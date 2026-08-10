پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - باقىت ەسىموۆا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن باقىت ەسىموۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
پاۆلودار وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. سانكت-پەتەربۋرگ مەملەكەتتىك ينجەنەرلىك-ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن (2006، «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا).
ەڭبەك جولى: «قازاقستان جاستارى كونگرەسى» زاڭدى تۇلعالار قاۋىمداستىعىنىڭ مەنەدجەرى، اتقارۋشى ديرەكتور كەڭسەسىنىڭ باسشىسى (2006-2007)؛ «ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ ساراپشىسى (2007-2008)؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە قوعاممەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ باسشىسى (2008-2010)؛ اقمولا وبلىسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (2010-2011)؛ اقمولا وبلىسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى (2011-2013)؛ اقمولا وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى (2013-2015)؛ «استانا قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتى» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ باسشىسى (2015-2020)؛ قوستاناي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (2020-2022).
2022 -جىلدىڭ مامىر ايىنان ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.