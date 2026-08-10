KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - باقىت ەسىموۆا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Бақыт Есімова
    Фото: ocsnt.kz

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن باقىت ەسىموۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    پاۆلودار وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. سانكت-پەتەربۋرگ مەملەكەتتىك ينجەنەرلىك-ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن (2006، «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا).

    ەڭبەك جولى: «قازاقستان جاستارى كونگرەسى» زاڭدى تۇلعالار قاۋىمداستىعىنىڭ مەنەدجەرى، اتقارۋشى ديرەكتور كەڭسەسىنىڭ باسشىسى (2006-2007)؛ «ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ ساراپشىسى (2007-2008)؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە قوعاممەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ باسشىسى (2008-2010)؛ اقمولا وبلىسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (2010-2011)؛ اقمولا وبلىسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى (2011-2013)؛ اقمولا وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى (2013-2015)؛ «استانا قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتى» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ باسشىسى (2015-2020)؛ قوستاناي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (2020-2022).

    2022 -جىلدىڭ مامىر ايىنان ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور