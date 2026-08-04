پرەزيدەنت پاشينياندى ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكول پاشينياندى ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتاپ، ارميان حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- نيكول پاشينيان جىلى لەبىزگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، قازاقستان پرەزيدەنتى مەن حالقىنا قۇرىلتاي سايلاۋىن ءساتتى وتكىزۋگە تىلەكتەستىگىن جەتكىزدى. پرەزيدەنت پەن پرەمەر-مينيستر قازاق-ارميان قارىم-قاتىناسى قارقىندى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىنا كوڭىل تولاتىنىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەندەرىن راستادى. سونىمەن قاتار بۇعان دەيىن، سونىڭ ىشىندە بىلتىر قاراشا ايىندا ارمەنيا ۇكىمەتى باسشىسىنىڭ استاناعا جاساعان رەسمي ساپارى كەزىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك- لوگيستيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە باسا نازار اۋدارىلدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شۆەيساريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان ەدى.