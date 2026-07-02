پرەزيدەنت AD Ports Group باسشىسىمەن كولىك-ترانزيت ىنتىماقتاستىعىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى الاڭىندا AD Ports Group باسقارۋشى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورى مۇحاممەد ءال-شاميسيمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت AD Ports Group بۇگىندە تەڭىز ارقىلى تاسىمالداۋ جانە پورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ سالاسىندا الەمدەگى جەتەكشى وپەراتورلاردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلعانىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ورتا ءدالىزدى دامىتۋ اياسىندا كاسپي ايماعىنىڭ كولىك-ترانزيت الەۋەتىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋىردا بريۋسسەلگە جاساعان رەسمي ساپارى اياسىندا ەۋروپالىق وداق باسشىلىعى مەن ەۋروپالىق ىسكەرلىك قوعامداستىق وكىلدەرى ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن ازيا مەن ەۋروپانى جالعايتىن نەگىزگى كولىك جولدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە باعالاپ، وسى باعدار ارقىلى جۇك اعىنىن كەڭەيتۋگە ءازىر ەكەندەرىن ايتقانىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋدە جۇك تاسىمالى سالاسىنداعى بىرلەسكەن كاسىپورىندار قىزمەتىنە، سونداي-اق پورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، استىق جانە جۇك تەرمينالدارىن سالۋ ماسەلەسىنە باسا ءمان بەرىلدى.
مۇحاممەد ءال-شاميسي حولدينگتىڭ ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىققا جانە وڭىردەگى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ستراتەگيالىق تۇرعىدان قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنىن راستادى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Cameco كورپوراتسياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى تيم گيتتسەلدى قابىلداعانىن جازعان ەدىك.