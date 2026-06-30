پرەزيدەنت «امانات» پارتياسىنىڭ «ادىلەتكە» قوسىلۋى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا بارلىق وزىق ءارى جاسامپاز كۇشتەر جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ورتاق ماقساتتارعا بىرىگىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- بۇگىن مەن AMANAT پارتياسىنىڭ فراكسياسىنا جانە بارلىق مۇشەلەرىنە بەلسەندى، بايسالدى جانە جاسامپاز ۇستانىمدارى ءۇشىن العىس ايتامىن. سىزدەر شىنايى وتانشىلدىق پەن ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ كەلەسىزدەر.
ساياسي ۇيىمنىڭ تاياۋدا وتكەن سەزىندە «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلۋ تۋرالى ستراتەگيالىق شەشىم قابىلداندى. مەن بۇل تاريحي شەشىمدى قولدايمىن.
بۇگىنگى تاڭدا بارلىق وزىق ءارى جاسامپاز كۇشتەر جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ورتاق ماقساتتارعا بىرىگۋ ۇستىندە. مۇنداي قادام ەلىمىزدە قولعا الىنىپ جاتقان تۇبەگەيلى رەفورمالارعا تىڭ سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز.
تۇپتەپ كەلگەندە، بارشامىزدىڭ مۇراتىمىز - ءبىر. بۇل - جاس ۇرپاقتىڭ جارقىن بولاشاعىنا جول اشاتىن وركەنيەتتى ءارى وزىق مەملەكەت قۇرۋ.
ءبىزدىڭ قازاقستاننان باسقا وتانىمىز جوق. ەلىمىزدىڭ ويداعىداي دامۋى بىزگە عانا كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
ونىڭ سوزىنشە، ۇلت بولىپ ۇيىسىپ، جۇرت بولىپ جۇمىلا بىلسە، ەلىمىز كەز كەلگەن بەلەستى باعىندىرىپ، كوزدەگەن ماقساتتىڭ بارىنە قول جەتكىزەدى.
- قاستەرلى تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ تۇعىرىن نىعايتىپ، ادىلەتتى، قۋاتتى، قاۋىپسىز، تازا ءارى وزىق قازاقستاندى قۇرامىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن! وسى جولدا ايانباي ەڭبەك ەتۋ - ءار ازاماتتىڭ پەرزەنتتىك پارىزى. ەلىمىز امان، جۇرتىمىز تىنىش، بىرلىگىمىز بەكەم بولسىن! قازاق ەلى ماڭگى جاساسىن! - دەپ جالىندى سوزدەرمەن تۇيىندەدى پرەزيدەنت.