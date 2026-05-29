پرەزيدەنت ە ا ە و ەلدەرىنە ج ي مەن روبوتوتەحنيكا سالاسىندا بىرلەسكەن جوبالار جاساۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەاەو ەلدەرىنە جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋدى ۇسىندى.
پرەزيدەنت الەمدىك ەكونوميكا ترانسفورماتسيالانىپ جاتقانىن جانە ءوسۋدىڭ جاڭا نۇكتەلەرىن ىزدەۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇلتتىق ەكونوميكالاردىڭ ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتىلىعى مەن ولاردىڭ بولاشاق الەمدىك تارتىپتەگى ورنى جاڭا تەحنولوگيالىق سىن-قاتەرلەرگە بەيىمدەلۋ جىلدامدىعىنا تىكەلەي بايلانىستى.
- جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا باعىتتالعان تەحنولوگيالىق پروگرەسس پەن جاپپاي سيفرلاندىرۋ تولقىندارى بىرىنەن سوڭ ءبىرى كەلىپ جاتىر. ءاربىر جاڭا تەحنولوگيالىق كەزەڭ كەلەسى سەرپىلىسكە نەگىز قالاپ، كوكجيەكتەن ءارى اسا الاتىندار ءۇشىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، الداعى 20 جىلدا بيوتەحنولوگيالار، اۆتونومدى جۇيەلەر، عارىش ەكونوميكاسى، ەنەرگيانى ساقتاۋ جانە كۆانتتىق ەسەپتەر سياقتى ءبىرقاتار ماڭىزدى تەحنولوگيالىق ۇردىستەر ايقىندالادى. اتاپ ايتقاندا، ۇزاقمەرزىمدى بولجامدار 2035-جىلعا قاراي الەمدىك روبوتوتەحنيكا نارىعىنىڭ كولەمى 376 ميلليارد دوللاردان اساتىنىن كورسەتتى.
- ال ۆيرتۋالدى شىندىق يندۋسترياسىندا شامامەن 700 ميلليارد دوللار اينالىمدا بولادى. ءبىزدىڭ ەلدەر ارينە، جاھاندىق ۇردىستەردەن شەت قالماۋى كەرەك. مەنىڭشە، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا تاجىريبە الماسۋعا جانە دامۋدىڭ ەڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى بويىنشا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قولداۋ كورسەتۋى قاجەت، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى. بۇل جيىنعا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان كەلدى.
بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى ە ا ە و ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025-جىلعى 31-جەلتوقساندا ە ا ە و مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە قازاقستان ءتوراعالىعىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن ايقىندادى.
ولار: جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ جاڭا قۇرالى رەتىندە دامىتۋ، ە ا ە و لوگيستيكالىق كەڭىستىگىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ، ونەركاسىپ پەن اگروونەركاسىپ كەشەنىن سيفرلاندىرۋ، ءوزارا ساۋداداعى اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى قىسقارتۋ جانە ءۇشىنشى ەلدەرمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ.