پرەزيدەنت ا ق ش ساۋدا پالاتاسى وكىلىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ تاياۋ شىعىس، تۇركيا جانە ورتالىق ازيا ىستەرى جونىندەگى اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى حۋش چوكسيدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ پرەزيدەنت دونالد ترامپ اكىمشىلىگىمەن سىندارلى ىقپالداستىقتى نىعايتا تۇسۋگە ءازىر ەكەنىن راستادى. سونداي-اق قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ستراتەگيالىق سيپاتىنا ايرىقشا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن قولايلى ينۆەستيتسيالىق كليمات جاساۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن حۋش چوكسي ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ، سونىڭ ىشىندە اسا ماڭىزدى مينەرالداردى يگەرۋ، ەنەرگەتيكا، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم، جاساندى ينتەللەكت، ءوزارا كولىك بايلانىسى، وزىق تەحنولوگيالار، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە قارجى قىزمەتتەرى پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
حۋش چوكسي بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋ الەۋەتىنىڭ جوعارى ەكەنىنە توقتالىپ، ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىرعان ءبىرقاتار سالادا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ە ق د ب پرەزيدەنتى وديل رەنو-باسسونى قابىلدادى.
پرەزيدەنت VEON كومپانيالار توبىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى مۋحتەرەم كاان تەرزيوگلۋدى قابىلدادى. كەزدەسۋ بارىسىندا سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ ماقساتتارىنا ساي تەلەكوممۋنيكاتسيا نارىعىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا ۇزاق جىلدان بەرى قىزمەت ەتىپ كەلە جاتقان VEON كومپانياسىنىڭ وتاندىق تەلەكوممۋنيكاتسيانى جانە سيفرلىق ەكوجۇيەنى وركەندەتۋگە قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.