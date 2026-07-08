پرەزيدەنت ا ق ش كونگرەسىنىڭ سەناتورى ستيۆ دەينستى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش كونگرەسىنىڭ سەناتورى ستيۆ دەينستى قابىلدادى. كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سەناتور ستيۆ دەينستى ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن قۇراما شتاتتار اراسىنداعى كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىن جوعارى باعالادى. ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتىڭ ورنىقتى وسىمىنە نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت بىلتىر قاراشا ايىندا ا ق ش- قا ساپارى بارىسىندا قول قويىلعان ەكىجاقتى كەلىسىمدەردى ساپالى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ جىل سوڭىندا ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ا ق ش- قا جاسايتىن ساپارى اياسىندا ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن قۇراما شتاتتار اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ۇلەس قوسقانى، سونىمەن بىرگە دجەكسون-ۆەنيك تۇزەتۋلەرىنىڭ كۇشىن جويۋ جونىندەگى زاڭنامالىق باستامانى ىلگەرىلەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ەلىمىزدى ۇدايى قولداپ كەلە جاتقانى ءۇشىن سەناتورعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
ستيۆ دەينس قازاق-امەريكا قارىم-قاتىناسىن كەڭەيتۋگە بەيىلدىلىگى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جىلى لەبىزى مەن ىقىلاسىن جەتكىزدى
سەناتور قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداعانىنا ەرەكشە توقتالىپ، پرەزيدەنتتى اۋقىمدى ساياسي رەفورمالاردى تابىستى ىسكە اسىرۋىمەن قۇتتىقتادى.
ستيۆ دەينس نەگىزگى زاڭعا ارقاۋ بولعان قاعيداتتار مەن قۇندىلىقتار قازاقستاندى قۋاتتى ءارى وزىق مەملەكەت رەتىندە ودان ءارى جاڭعىرتۋعا بەرىك نەگىز قالايتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا حالىقارالىق جانە ايماقتىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماسۋ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت كەشە Euronews ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى پەدرو ۆارگاس داۆيدتى قابىلدادى.