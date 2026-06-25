پرەزيدەنت 106 جاستاعى ديكتور زۇلقيا جۇماتوۆاعا «قۇرمەت» وردەنىن بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ادىلەتتى، تازا، قاۋىپسىز ءارى كۇشتى قازاقستاندى قۇرۋ ىسىنە وراسان زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانى ءۇشىن العىس ايتتى.
- سىزدەر قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ»، «ادال ازامات» قاعيداتتارىن ورنىقتىرۋعا، سونداي-اق «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسىن كەڭىنەن دارىپتەۋگە بەلسەنە اتسالىسىپ كەلەسىزدەر. سول ارقىلى حالقىمىزدىڭ بولمىس-ءبىتىمىن جانە ساناسىن جاڭعىرتۋعا زور ەڭبەك ءسىڭىرىپ جۇرسىزدەر. الداعى ۋاقىتتا دا اقپارات سالاسىنىڭ ماماندارى ەل يگىلىگىنە قىزمەت ەتە بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇگىن پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جۋرناليستيكاسى مەن تەلەۆيزياسىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن مەديا سالاسىنىڭ ۇزدىك ماماندارىنا جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادا بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. ماراپاتتالعان ازاماتتاردىڭ اراسىندا سانالى عۇمىرىن اقپارات سالاسىنا ارناعان ارداگەر قىزمەتكەرلەر دە بار.
- وسى تۇستا ۇلتتىق تەلەۆيزيانىڭ العاشقى كاسىبي ماماندارىنىڭ ءبىرى، قازاق تىلىندەگى تۇڭعىش ەفيردى جۇرگىزگەن مايتالمان ديكتور زۇلقيا جۇماتوۆانى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇگىنگى تاڭدا 106 جاسقا كەلگەن ارداقتى تۇلعانى حالقىمىز ايرىقشا قۇرمەتتەيدى. سوندىقتان مەن زۇلقيا مۇقان قىزىنا «قۇرمەت» وردەنىن تابىستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم، - دەدى ق. توقايەۆ.
زۇلقيا مۇقان قىزى جۇماتوۆا 1920 -جىلدىڭ 20 -اقپانىندا پاۆلودار وبلىسىنىڭ باياناۋىل اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول الماتى تەلەستۋدياسى اشىلعان 1958 -جىلى ديكتورلىققا جاريالانعان كونكۋرسقا قاتىسقان جانە سول كەزدەگى رەجيسسەر شاكەن ايمانوۆ زۇلقيا مۇقان قىزىن ديكتورلىققا 750 ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن تاڭداپ العان. سانالى عۇمىرىن وسى سالاعا ارناعان ارداگەر جازۋشى مۇحتار اۋەزوۆتىڭ كوزىن كورىپ، سۇحبات العان.
— سونداي-اق قازىر ورتامىزدا وتاندىق مەديانىڭ مارتەبەسىن ارتتىرىپ جۇرگەن تاجىريبەلى ازاماتتار وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا ەرتاي اشىقبايەۆ، تاتيانا كورەتسكايا، قايرات مۇساقۇلوۆ، قىمبات دوسجان سىندى تانىمال جۋرناليستەر بار. تىلشىلەردىڭ جاس بۋىنى سىزدەرگە قاراپ بوي تۇزەيدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن بيىل العاش رەت وبلىستاردا جۇمىس ىستەيتىن جۋرناليستەرگە دە پاتەر كىلتى تابىستالادى.
بۇل پىكىردى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى جۋرناليستيكا سالاسىندا قاي كەزدە دە ۇلت مۇددەسىن بارىنەن بيىك قوياتىن، پاراساتتى، ناعىز وتانشىل تۇلعالار قىزمەت ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ولار حالىقتىڭ سانا-سەزىمىن وياتىپ، ەلدىڭ ەڭسەسىن كوتەرۋگە زور ۇلەس قوستى، اعارتۋشىلىقپەن اينالىسىپ، حالىقتى ءبىلىم مەن عىلىمعا شاقىردى. سىزدەر دە اعا بۋىن سالعان سارا جولدى لايىقتى جالعاستىرىپ كەلەسىزدەر. بارشاڭىزعا تاعى دا زور العىس ايتامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت مەديا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن ءاردايىم قولدايدى، ولاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا باسا ءمان بەرەدى.
- بارشاڭىزعا ءمالىم، جىل سايىن كاسىبي مەرەكە قارساڭىندا تىلشىلەر قاۋىمىنا پاتەر كىلتىن تابىستاۋ جاقسى داستۇرگە اينالدى. سوڭعى ءۇش جىلدا استانا قالاسىندا عانا 200 جۋرناليست باسپانالى بولدى. ەندى بۇل باستامانىڭ اۋقىمىن كەڭەيتە ءتۇسۋدى كوزدەپ وتىرمىز. اسىرەسە، ساپالى حابار تاراتىپ، قاجىرلى قىزمەت ەتىپ جۇرگەن ايماق تىلشىلەرىنىڭ ەڭبەگىن ەلەۋسىز قالدىرۋعا بولمايدى دەپ سانايمىن. سوندىقتان مەنىڭ تاپسىرماممەن وسى جىلى العاش رەت وبلىستاردا جۇمىس ىستەيتىن جۋرناليستەرگە دە پاتەر كىلتى تابىستالادى، - دەدى پرەزيدەنت.
جالپى بيىلدىڭ وزىندە بۇكىل ەلىمىز بويىنشا اقپارات سالاسىنىڭ 66 قىزمەتكەرىنە باسپانا بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 28 -ماۋسىم – ب ا ق وكىلدەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەر قاۋىمىن قۇتتىقتادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2019 -جىلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مەرەكەسىن بەكىتۋ جونىندە ۇكىمەتكە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن. ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قاۋلىسى جاريالانىپ، 28 -ماۋسىم كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ مەرەكەسى اتالىپ وتەتىن بولدى.
اۆتورلار
ايجان سەرىكجان قىزى