پرەزيدەنتتىك كەپتەلىس: نيۋ-يورك پوليتسياسى ترامپ كورتەجىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى ماكروننىڭ كولىگىن وتكىزبەي تاستادى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يورك پوليتسياسى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ كورتەجىنە بايلانىستى كوشەلەردى جاۋىپ، فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكروننىڭ كولىگىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
Economic Times گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وقيعا فرانسيا كوشباسشىسىنىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىندا ءسوز سويلەگەننەن كەيىن بولدى. وندا ماكرون پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىنداعانىن جاريالادى.
ماكرون ب ۇ ۇ شتاب-پاتەرىنەن شىعىپ، فرانسيا ەلشىلىگىنە بارماقشى بولعان كەزدە ونىڭ كولىگىن ترامپتىڭ كورتەجىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن نيۋ-يورك پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى توقتاتتى. الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تاراعان ۆيدەولاردان وفيتسەردىڭ ماكروننان كەشىرىم سۇراپ: «كەشىرىڭىز، پرەزيدەنت مىرزا، قازىر بارلىق جەر جابىق» دەپ جاتقانىن كورۋگە بولادى.
فرانسۋز كوشباسشىسى كولىگىنەن ءتۇسىپ، ترامپقا تەلەفون سوقتى.
- سەنەسىڭ بە، بارلىق جەر جابىق، سول سەبەپتى مەن كوشەدە تۇرمىن، - دەپ ازىلدەدى ماكرون تەلەفون ارقىلى.
ترامپ كورتەجىنىڭ ءوتۋى اياقتالعانىمەن، جول تەك جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە عانا اشىلدى، بۇل ماكروندى كەلەسى مەجەلى جەرگە جاياۋ بارۋعا ءماجبۇر ەتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ەممانيۋەل ماكرون دۇيسەنبى كۇنى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىندادى.
New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump.— Clash Report (@clashreport) September 23, 2025
Macron got out, called Trump, and jokingly asked him to “clear the road.” pic.twitter.com/7ZtstXmtKj
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا