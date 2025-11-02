پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنىڭ 1 ورنىنا 148 ادام ۇمىتكەر بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ىرىكتەۋ قورىتىندىلارى بويىنشا بريفينگ وتكىزىپ، بيىلعى ىرىكتەۋ بويىنشا رەزەرۆكە قابىلدانعان جاستارمەن كەزدەستى.
جاستارمەن باسقوسۋ بارىسىندا اگەنتتىك ءتوراعاسى رەزەرۆشىلەردى پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ىرىكتەۋدەن وتۋىمەن قۇتتىقتاپ، جوبانىڭ كاسىبي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋداعى ستراتەگيالىق ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
ول سونداي-اق پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە قاتىسۋ جاستارعا مانساپتىق ءوسۋ مەن ەلگە قىزمەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
- سىزدەردەن كاسىبيلىكپەن قاتار، ادالدىق، اشىقتىق جانە مەملەكەت ىسىنە دەگەن شىنايى جاناشىرلىقتى كۇتەمىز. سىزدەرگە ارتىلعان سەنىم - سىزدەر ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. سەبەبى سىزدەر ىرىكتەۋ بارىسىندا ءوز قارىم-قابىلەتتەرىڭىزدى كورسەتە بىلدىڭىزدەر، ەندى سىزدەردىڭ الدارىڭىزدا سونى تاجىريبە جۇزىندە دالەلدەۋ مىندەتى تۇر، - دەدى دارحان جازىقباي.
كەزدەسۋ اياسىندا الداعى ءوزارا ارەكەتتەسۋ مەن مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورنالاسۋ مۇمكىندىكتەرى جانە باسقارۋشىلىق قۇزىرەتتەردى دامىتۋعا ارنالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
باسقوسۋ سوڭىندا اگەنتتىك ءتوراعاسى رەزەرۆ وكىلدەرىنە ساتتىلىك تىلەپ، ولاردىڭ قارىم-قابىلەتى مەن ءبىلىمىن ەل يگىلىگى جولىندا جۇمسايتىندىقتارىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ال بريفينگ بارىسىندا اگەنتتىك ءتوراعاسى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنە رەزەرۆكە ءتورتىنشى ىرىكتەۋدىڭ قورىتىندىلارى، رەزەرۆشىلەردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتكە جۇمىسقا ورنالاسۋ ءتارتىبى جانە ولارعا بەرىلەتىن مۇمكىندىكتەر تۋرالى اقپارات بەردى.
دارحان جازىقباي ىرىكتەۋ پروتسەسسىنىڭ ءاربىر كەزەڭىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىنە جان-جاقتى توقتالدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ كەلە جاتقان ستراتەگيالىق ماڭىزدى جوبا - پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ءتورتىنشى ىرىكتەۋ قازان ايىنىڭ سوڭىندا اياقتالعان بولاتىن.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە ءبىلىمدى، جاۋاپكەرشىلىكتى جانە جوعارى كاسىبي بىلىكتى جاستاردى تارتۋ.
نيەت بىلدىرگەن 31 مىڭنان استام ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن 7436 ادام ىرىكتەۋگە قاتىسۋعا جىبەرىلدى. التى كەزەڭنەن تۇراتىن ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە رەزەرۆكە 50 ۇزدىك جاس مامان قابىلداندى. ءبىر ورىنعا 148 ادامنان كەلىپ، بۇل كورسەتكىش 2023-جىلعى ىرىكتەۋمەن سالىستىرعاندا %16 عا جوعارى بولدى.
بۇعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى جاستار كادر رەزەرۆى جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيا وتىرىسىندا 50 ادام پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.