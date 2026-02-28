پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى - دارحان جازىقباي
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ءتورتىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭى وتكىزىلدى. ناتيجەسىندە رەزەرۆ 6 باعىت بويىنشا 50 سالالىق بىلىكتى مامانمەن تولىقتى. جوباعا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىندە 2025-جىلدىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا وتكەن كەڭەيتىلگەن القا وتىرىسىندا ۆەدومستۆو باسشىسى دارحان جازىقباي ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى اگەنتىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، ەگەر 2019-جىلى پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆى باعدارلاماسىنا 13 مىڭ ازامات قاتىسۋعا نيەت بىلدىرسە، 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 32 مىڭعا جەتتى. جالپى رەزەرۆكە الىنعان 450 ازاماتتىڭ 337 ءسى بۇگىندە ءتۇرلى سالالاردا ەڭبەك ەتىپ جاتىر.
- وڭىرلىك كادر رەزەرۆتەرى دە ناقتى ناتيجە كورسەتتى. 538 رەزەرۆشىنىڭ 260 ى جاڭا لاۋازىمدارعا تاعايىندالىپ، ولاردىڭ 193 ءى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردا باسشىلىق قىزمەتكە ورنالاستى. سونىمەن قاتار، تالانتتاردى تارتۋدىڭ وزگە دە تەتىكتەرى قولدانىلىپ جاتىر. 735 ۇزدىك تۇلەك (GPA 3,33-تەن تومەن ەمەس) كونكۋرستان تىس اۋىلدىق جانە اۋداندىق دەڭگەيدەگى لاۋازىمدارعا قابىلداندى. اگەنتتىك 964 جوعارى لاۋازىمعا كونكۋرسسىز تاعايىنداۋدى كەلىسىپ، ولاردىڭ %19,5 كۆازيمەملەكەتتىك جانە جەكە سەكتور وكىلدەرى بولدى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسى.
القا وتىرىسىندا دارحان جازىقباي 2025-جىل مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان جاڭعىرتىلعان جىل بولعانىن اتاپ ءوتتى.
2025-جىلى مەملەكەتتىك قىزمەتتى دامىتۋدىڭ 2024-2029-جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» جاڭا زاڭ جوباسى ازىرلەنىپ، جەلتوقسان ايىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا ەنگىزىلدى.
بۇل جاڭا زاڭ جوباسى قازىرگىدەي تەك ەڭبەك قاتىناستارىن ياعني، مەملەكەتتىك قىزمەتكە كىرۋ، وتكەرۋ جانە ونى توقتاتۋ ماسەلەلەرىن رەتتەۋمەن شەكتەلمەي، ەڭ باستىسى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ مىنەز-قۇلقىنىڭ ادامعا باعدارلانعان ۇلگىسىن بەكىتۋدى كوزدەيدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەتتىك قىزمەتكە ىرىكتەۋدىڭ جاڭا اۆتوماتتاندىرىلعان مودەلى تانىستىرىلعان بولاتىن.