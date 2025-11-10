پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆى: ىرىكتەۋدەن وتكەندەر قايدا جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆى قازاقستاندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 2019 -جىلدان بەرى جۇزەگە اسىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ىرىكتەۋ ءتورت رەت وتكىزىلدى - 2019، 2021، 2023 جانە 2025 -جىلدارى.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - تالانتتى، باستاماشىل جانە بىلىكتى جاستاردى مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە تارتۋ.
مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ونلاين- پلاتفورما ارقىلى ىرىكتەۋگە قاتىسۋعا 97 مىڭنان استام ازامات قىزىعۋشىلىق بىلدىرگەن.
ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە 450 جاس مامان پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ەندى:
2019 -جىلى - 300 ادام،
2021, 2023 جانە 2025 -جىلدارى - ءارقايسىسىندا 50 ادامنان.
رەزەرۆكە ەنگەن جاستارعا ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتكە، «ا» جانە «ب» كورپۋستارىنداعى باسشىلىق لاۋازىمدارعا تاعايىندالۋ مۇمكىندىگى بەرىلدى.
قازىرگى تاڭدا العاشقى ءۇش لەگتىڭ 400 قاتىسۋشىسىنىڭ 321 ى (%80,7) مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمداردا قىزمەت اتقارىپ ءجۇر.
ولاردىڭ اراسىندا:
38 ادام - ساياسي لاۋازىمدارعا تاعايىندالعان؛
5 رەزەرۆيست - «ا» كورپۋسىنىڭ قىزمەتىندە؛
3 ادام - ءماجىلىس دەپۋتاتى؛
1 رەزەرۆيست - ءماسليحات دەپۋتاتى اتانعان.
رەزەرۆ وكىلدەرىنىڭ اراسىندا:
رىسپەكوۆ د. ا. - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى؛
نۇرپەيىسوۆ ا. ب. - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسى؛
سپوتكاي م. ا. - سەنات اپپاراتىنىڭ باسشىسى؛
بايەل ا. د. - قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى؛
ادامبەكوۆ ت. س. , بايتەلەسوۆ ن. ت. , مۋتالي ا. - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى.
ەسكە سالا كەتسەك، ءتورتىنشى ىرىكتەۋ 2025 -جىلعى 24-قازاندا اياقتالىپ، التى باعىت بويىنشا 50 جاڭا رەزەرۆيستتىڭ ءتىزىمى جاساقتالدى.
ولار كەلەسى باعىتتاردى قامتيدى:
ينفراقۇرىلىم جانە ونەركاسىپ،
اگروونەركاسىپ كەشەنى مەن ەكولوگيا،
سىرتقى ساياسات پەن ينۆەستيسيالار،
ەكونوميكالىق جانە قارجىلىق ساياسات،
سيفرلاندىرۋ،
الەۋمەتتىك سالا جانە ازاماتتىق قوعام.
قازىرگى ۋاقىتتا اگەنتتىك ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جاڭا رەزەرۆيستەردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جۇمىستارىن باستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە كىمدەر ەنگەنىن جازعان ەدىك.