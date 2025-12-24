پرەزيدەنتتىك ارناۋلى ادەبي سىيلىققا يە بولعان جاس اۆتورلار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «2025 -جىلى قازاقستاندىق جاس جازۋشىلار مەن اقىندار ءۇشىن پرەزيدەنتتىك ارناۋلى ادەبي سىيلىقتى بەرۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بيىل جاس جازۋشىلار مەن اقىندار ءۇشىن پرەزيدەنتتىك ارناۋلى ادەبي سىيلىق:
«پروزا» نوميناتسياسى بويىنشا «تەرگەۋشى» تۋىندىسى ءۇشىن ارمان ەرلان ۇلى المەنبەتكە؛
«پوەزيا» نوميناتسياسى بويىنشا «قۇمداعى حيكايا» ولەڭدەر جيناعى ءۇشىن سايان كەنجەعالي ۇلى ەسجانوۆقا؛
«دراماتۋرگيا» نوميناتسياسى بويىنشا «اق كيىز» درامالىق شىعارماسى ءۇشىن باۋىرجان شيرمەدين ۇلى مۇستافييەۆكە؛
«بالالار ادەبيەتى» نوميناتسياسى بويىنشا «جازدا اتامنىڭ اۋىلىندا.. .» ولەڭدەر جيناعى ءۇشىن اسىلان ءبىرجان ۇلى تىلەگەنوۆكە بەرىلدى.
