پرەزيدەنتتىك ارناۋلى ادەبي سىيلىققا وتىنىمدەر قابىلداۋ باستالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جاس جازۋشىلار مەن اقىندارعا ارنالعان پرەزيدەنتتىك ارناۋلى ادەبي سىيلىققا ۇمىتكەرلەردەن ءوتىنىم قابىلداۋ 16-ناۋرىزدا باستالادى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
سىيلىق جاس قالامگەرلەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ، دارىندى اقىن-جازۋشىلاردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا بيىل ءتورتىنشى رەت تاعايىندالىپ وتىر. ادەبي سىيلىققا 18-35 جاس ارالىعىنداعى قالامگەرلەر بۇرىن حالىقارالىق جانە ۇلتتىق بايقاۋلارعا قاتىسپاعان تۋىندىلارىمەن ۇمىتكەر بولا الادى.
ءوتىنىم «پروزا»، «پوەزيا»، «دراماتۋرگيا» جانە «بالالار ادەبيەتى» نوميناتسيالارى بويىنشا قابىلدانادى. اۆتور تەك ءبىر نوميناتسياعا عانا ءوتىنىم جولداۋى ءتيىس.
ءوتىنىمدى 2026 -جىلعى 16- ناۋرىز بەن 16- ماۋسىم ارالىعىندا قاعاز جانە ەلەكتروندى تۇردە مىنا مەكەنجايعا جولداۋ قاجەت: استانا قالاسى، ماڭگىلىك ەل داڭعىلى، 8, 14 كىرەبەرىس، ق ر م ا م ارحيۆ، قۇجاتتاما جانە كىتاپ ءىسى كوميتەتى، 273 -كابينەت.
قوسىمشا اقپاراتتى
7075252454+
740407؛ 740384؛ 740408 (7172) نومىرلەرى بويىنشا الۋعا بولادى.
