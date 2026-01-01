پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋى ەل بويىنشا 50 گە جۋىق LED ەكراندا كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا جىل تۇنىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋى ەلىمىزدىڭ بارلىق ايماعىنداعى قوعامدىق ورىنداردا ورناتىلعان LED ەكرانداردا كورسەتىلدى.
بۇل حالىققا تەلەەكراننان عانا ەمەس، ادامدار كوپ جينالاتىن ورىنداردا دا قۇتتىقتاۋدى كورۋگە جانە تىڭداۋعا مۇمكىندىك بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءداستۇرلى جاڭا جىلدىق قۇتتىقتاۋى ەلىمىزدىڭ بارلىق اۋماعىندا قوعامدىق ورىنداردا ورناتىلعان LED- ەكرانداردا كورسەتىلدى - ورتالىق الاڭداردا، سكۆەرلەردە جانە ساياباقتاردا، تاريحي-مادەني نىسانداردىڭ جانىندا، سونداي-اق اۋەجايلار مەن تەمىرجول ۆوكزالدارىندا.
بۇدان بولەك، العاش رەت قۇتتىقتاۋ Jibek joly راديوسىنىڭ ەفيرىندە ترانسلياتسيالاندى. سونداي-اق، بەينەترانسلياتسيا Jibek joly تەلەارناسىندا دا كورسەتىلدى.
جالپى ترانسلياتسيا ءۇشىن 50 گە LED ەكران پايدالانىلدى. ولاردىڭ ءبىر بولىگى ءىرى قالالارداعى ورتالىقتاردا، قالعاندارى اۋداندىق ماڭىزى بار ەلدى مەكەندەردە ورناتىلعان. بارلىق ەكران Full HD فورماتىندا جۇمىس ىستەپ، بەينە مەن دىبىستىڭ جوعارى ساپاسىن قامتاماسىز ەتتى.
كەي قوعامدىق ورىندا كورسەتىلىم جاڭا جىلدىق ءىس-شارالارمەن سۇيەمەلدەنىپ، مەرەكەلىك اتموسفەرا مەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەسمي ۇندەۋىن ءبىرتۇتاس فورماتقا بىرىكتىردى.
جاڭا جىلدىق قۇتتىقتاۋدى ءتۇن ورتاسىندا كورە الماعاندار ءۇشىن كەيبىر وڭىرلەردە جاڭا جىلدىڭ العاشقى كۇنىندە، ساعات 12:00 مەن 17:00 دە اشىق اسپان اياسىندا قايتالاپ كورسەتۋ ۇيىمداستىرىلدى.
Jibek joly تەلەارناسىنىڭ كورەرمەندەرگە ارنالعان جاڭا جىلدىق سىيلىعىنىڭ ءبىرى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، ساتيرا اكتەرى تۇرسىنبەك قاباتوۆتىڭ جەكە شىعارماشىلىق كونتسەرتى بولدى. كونتسەرت 31-جەلتوقسان كۇنى ساعات 21:30 دا ەفيرگە شىقتى. باعدارلاما ءتۇرلى بۋىن وكىلدەرىن بىرىكتىرىپ، كورەرمەندەردى جاڭا جىلمەن قۇتتىقتادى. سونىمەن قاتار، باعدارلامادا ادەتتەگىدەي قوعامداعى وقيعالار، ادامداردىڭ مىنەز-قۇلقى مەن ءال-اۋقاتى نازىك ءارى ازىلمەن جەتكىزىلىپ، كورەرمەندەرگە كۇلكى مەن كوتەرىڭكى كوڭىل-كۇي سىيلادى. كونسەرت وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.
بۇعان دەيىن ibek Joly ارناسىنداعى جاڭا جىلدىق تەلەپرەمەرالار تۋرالى جازعان ەدىك.