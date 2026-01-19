پرەزيدەنتتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدا ايتىلعان تاپسىرمالارى قالاي جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پرەزيدەنتتىك باعىتىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ 4-وتىرىسىندا ايتقان باستامالارىن ىسكە اسىرۋ ەلدى ترانسفورماتسيالاۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى بولدى.
باستامالاردى ناقتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 26 زاڭ قابىلداندى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ
وڭىرلەردەگى ساپالى وزگەرىستەردىڭ نەگىزى - تەڭگەرىمسىزدىكتەردى جويۋ جانە ەكونوميكالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىنا سايكەس ۇكىمەت كولىك دالىزدەرىن دامىتۋعا جانە ينجەنەرلىك جەلىلەردى جاڭعىرتۋعا نازار اۋداردى، بۇل ازاماتتاردىڭ ىسكەرلىك بەلسەندىلىگى مەن تۇرمىس ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا «استانا - ارقالىق - تورعاي - ىرعىز» اۆتوموبيل جولىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. ۇزىندىعى 896 شاقىرىم بۇل جوبا ورتالىق وڭىرلەردىڭ ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك دالىزىنە تىكەلەي شىعۋىن قامتاماسىز ەتەدى. جالپى قۇنى - 1,1 تريلليون تەڭگە.
شاعىن قالالاردىڭ كولىكتىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارقالىق قالاسىنىڭ اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسى ورىندالۋدا. قالادا ۇزاق ۋاقىت بويى تىكەلەي اۋە قاتىناسى بولعان جوق، ويتكەنى جەرگىلىكتى اۋە ايلاعى 1992-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەمەدى. اۋەجايدى ىسكە قوسۋ ءۇشىن ۇشۋ-قونۋ جولاعىن رەكونسترۋكتسيالاۋعا جانە جاڭا تەرمينال سالۋعا ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان 5,5 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. جۇمىستاردى اياقتاۋ 2026-جىلعا جوسپارلانعان.
ءومىر ساپاسىنىڭ نەگىزگى فاكتورى تۇرعىن ءۇي مەن ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ قولجەتىمدىلىگى بولىپ قالا بەرەدى. 2025-جىلى «ناۋرىز» جاڭا يپوتەكالىق باعدارلاماسى اياسىندا 8,5 مىڭنان استام قارىز بەرىلدى. (2024-جىلدان باستاپ 16,3 مىڭ قارىز بەرىلدى)
وڭىرلەردى گازداندىرۋعا 2024-جىلى 112,4 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى، 2 مىڭ شاقىرىمنان استام جەلى سالىندى.
«تالدىقورعان-ءۇشارال» ماگيسترالدى گاز قۇبىرى قۇرىلىسىنىڭ مەرزىمىنەن 1 جىل 4 اي بۇرىن اياقتالۋى ەنەرگەتيكا سەكتورىنداعى ماڭىزدى وقيعا بولدى. ونى ىسكە قوسۋ جەتىسۋ وبلىسىنىڭ 84 ەلدى مەكەنىن تابيعي وتىنمەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ءوڭىردى گازداندىرۋ دەڭگەيىن 76 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ادامي كاپيتال جانە جاڭا يدەولوگيا
ۇكىمەتتىڭ بۇل باعىتتاعى جۇمىسى قۇرىلتايدىڭ II جانە IV وتىرىستارىندا پرەزيدەنت ايقىنداپ بەرگەن «ادال ازامات» تۇعىرناماسى نەگىزىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
تاسىلدەردى جاڭارتۋ ءۇشىن تاربيە جۇمىسى ترانسفورماتسيالاندى:
● «ءبىرتۇتاس تاربيە» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى «ادال ازامات» باعدارلاماسىنا وزگەرتىلدى.
● «ادال ازامات - ادال ەڭبەك-ادال تابىس» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن باعدارلامانىڭ مازمۇنى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ەنگىزىلدى. 110 مىڭنان استام پەداگوگ ءبىلىم الدى.
تاريحي جادىنى ساقتاۋعا جانە زيالى قاۋىمدى قولداۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. I جانە II وتىرىستاردىڭ باستامالارى جۇزەگە اسىرىلدى:
● «قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» اتاعى قالپىنا كەلتىرىلدى.
● 23 ءساۋىر - ۇلتتىق كىتاپ كۇنى بولىپ بەكىتىلدى.
● وتاندىق اۆتورلاردىڭ «100 كىتابىنىڭ» ءتىزىمى جاسالدى.
● استانادا پرەزيدەنتتىك كىتاپحانانى جوبالاۋ جۇمىستارى باستالدى (پايدالانۋعا بەرۋ - 2027-جىل).
ادال ەڭبەك يدەولوگياسىنىڭ جالعاسىندا III وتىرىستىڭ (اتىراۋ) تاپسىرماسى ورىندالدى: 2025-جىل جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى بولىپ جاريالاندى. ەلىمىزدىڭ ماراپاتتاۋ جۇيەسىنە وندىرىستىك ماماندىقتاردىڭ وكىلدەرى ءۇشىن 9 جاڭا قۇرمەتتى اتاق ەنگىزىلدى.
الەۋمەتتىك ينكليۋزيا جانە ءبىلىم بەرۋ نىساندارى
«ادال ازامات» قاعيداتى ءاربىر قازاقستاندىق ءۇشىن تەڭ مۇمكىندىكتەر قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ IV وتىرىستا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماقساتىندا ۇكىمەت «مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى كەشەندى قولداۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن ازىرلەدى.
قۇجات ءماجىلىستىڭ قاراۋىندا. جوبا ءۇش نەگىزگى ماسەلەنى شەشۋگە باعىتتىلعان:
● ەرتە انىقتاۋ: دياگنوستيكا مەن قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتىن ەنگىزۋ.
● سيفرلاندىرۋ: بارلىق قىزمەتتەر ءار بالاعا جەكە جوسپار قۇرا وتىرىپ، «ينتەگراتسيالانعان مودۋل» جالپى جۇيەسى ارقىلى تاعايىندالادى.
● ساپانى باقىلاۋ: پسيحولوگيالىق- پەداگوگيكالىق كومەك كورسەتەتىن ۇيىمدار ءۇشىن ليتسەنزيالاۋدى ەنگىزۋ.
بالالىق شاق سالاسىن جۇيەلى دامىتۋ ماقساتىندا «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى. قۇجات ءتورت نەگىزگى باعىتقا نەگىزدەلگەن: بالانىڭ قاۋىپسىزدىككە، بىلىمگە، دەنساۋلىققا، الەۋمەتتىك قورعاۋعا جانە وتباسىنا قۇقىعى. جوبا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى رەتكە كەلتىرەدى جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىن جولعا قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ءار بالاعا تەڭ قولداۋ كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتىپ، زورلىق- زومبىلىق پەن بۋللينگتىڭ سالدارىمەن كۇرەسۋدەن گورى ولاردىڭ ەرتە بەستان الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.
وسى جۇمىس اياسىندا 10553 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىمەن جابدىقتالعان
سونىمەن قاتار، وقۋشى ورىندارىنىڭ تاپشىلىعىن جويۋ بويىنشا اۋقىمدى باعدارلاما جۇزەگە اسىرىلۋدا. 2025-جىلى 267 مىڭ ورىنعا ارنالعان 232 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 2025-جىلى:
● 112 نىسان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا سالىنىپ جاتىر.
● 2029 -جىلعا دەيىن تولىق جاڭارتۋ جۇرگىزىلەتىن 1231 مەكتەپتىڭ ءتىزىمى انىقتالدى.
● ءار ءتۇرلى قارجىلاندىرۋ كوزدەرى ەسەبىنەن 50 مەكتەپ.
● قوسشى قالاسىندا حالىقارالىق ۇلگىدەگى كوللەدج قۇرىلىسى پىسىقتالادى.
قوعامدىق قاۋىپسىزدىك جانە زاڭ ۇستەمدىگى
قوعامنىڭ تۇراقتى دامۋىنىڭ كەپىلى - «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ساقتاۋ. قۇرىلتايدىڭ تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە زاڭنامالىق شارالار پاكەتى قابىلداندى:
● 5 بىرتەكتى زاڭدى بىرىكتىرەتىن «قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ تۋرالى» ءبىرىڭعاي زاڭ قابىلداندى. قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ ەرتە الدىن الۋعا، سونداي-اق «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋگە باسا نازار اۋدارىلدى.
● بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋدى كۇشەيتەتىن جانە لۋدومانياعا قارسى تۇرۋعا باعىتتالعان ويىن بيزنەسى ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭ قابىلداندى. ۆەيپتەردى شىعارۋعا جانە تاراتۋعا تولىق زاڭنامالىق تىيىم سالىندى.
● جاۋاپكەرشىلىكتى سارالايتىن زاڭ قابىلداندى (ەسىرتكى جاسىرۋمەن ءبىرىنشى رەت اينالىسقاندار كۋرەرلەر ءۇشىن جۇمسارتىلدى، وندىرۋشىلەر ءۇشىن قاتاڭداتىلدى) ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەستىڭ 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
● سوتتالعان ايەلدەردىڭ، ونىڭ ىشىندە جۇكتى جانە جاس بالالارى بار ايەلدەردىڭ جازاسىن وتەۋ جاعدايلارىن جاقسارتۋ بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەندى. قىلمىستىق-اتقارۋ كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جانە كەزدەسۋ، قوڭىراۋ شالۋ مەن سالەمدەمەلەر الۋ قۇقىعىن كەڭەيتۋ جوسپارلانۋدا. بۇدان بولەك، جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلار تىزبەسىن كەڭەيتۋ پىسىقتالىپ جاتىر.
● «دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمدار» تەرمينىن بەكىتەتىن جانە شەتەلدە تەولوگيالىق ءبىلىم الۋدى رەتكە كەلتىرەتىن تۇزەتۋلەر دايىندالدى.
مادەنيەت، سپورت جانە تۋريزم
مەملەكەت باسشىسىنىڭ IV وتىرىس بارىسىندا شەتەلدە مادەني قاتىسۋ تۋرالى بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس بەيجىڭدە «قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعى» اشىلدى. ماسكەۋدە وسىنداي ورتالىقتى اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
انيماتسيا سالاسىندا «قيال vs قادام» جانە «بايتەرەك تۋرالى اڭىز» فيلمدەرى مەملەكەتتىك قولداۋعا يە بولدى. 43 انيماتسيالىق شىعارما YouTube پلاتفورماسىندا جاريالاندى.
2019-جىلدان بەرى العاش رەت 5 تولىقمەتراجدى مۋلتفيلم شىقتى («التىن ادام» «جەلاياق»، «شوقان. قاشقاريا ساپارى» «ادام. نارتاۋەكەل»، «توقتى مەن سەركە»).
سونىمەن قاتار تامىز ايىندا اقتاۋدا «ۇركەر» حالىقارالىق قىسقامەتراجدى انيماتسيا فەستيۆالى ءوتتى، وندا «التىن كول» انيماتسيالىق ءفيلمى باس جۇلدەنى ەنشىلەدى، سونداي-اق «تۇران» تۋىندىسى «ۇزدىك قىسقامەتراجدى فيلم» نوميناتسياسىنا ۇسىنىلدى.
سپورت سالاسىندا كوممەرتسيالاندىرۋ جانە بيۋدجەتتىك قاراجاتتىڭ ۇلەسىن قىسقارتۋ باعىتى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
جەكەشەلەندىرىلگەن فۋتبول كلۋبتارى:
● «جەڭىس» ف ك (استانا)،
● «قايسار» ف ك ( قىزىلوردا)،
● « قىزىلجار» ف ك (پەتروپاۆل)،
● «شاحتەر» ف ك (قاراعاندى) جەكەشەلەندىرۋ اياقتالىپ قالدى،
● «اقتوبە» ف ك (اقتوبە)،
● «ەلىماي» ف ك (سەمەي)،
● «وقجەتپەس» ف ك (كوكشەتاۋ)، «توبىل» ف ك (قوستاناي)، «تاراز» ف ك (تاراز) جانە «ەرتىس» ف ك (پاۆلودار) بويىنشا الەۋەتتى ينۆەستورلارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
2025-جىلى 15-جەلتوقساندا كوكشەتاۋدا قۇنى 13,6 ميلليارد تەڭگە بولاتىن كوپفۋنكتسيونالدى سپورت كەشەنى پايدالانۋعا بەرىلدى. ارناۋلى مەملەكەتتىك قور ەسەبىنەن قۇرىلىستى قارجىلاندىرۋ ماسەلەسى پىسىقتالدى: جوبانىڭ 13,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن جالپى قۇنىنىڭ 12,6 ميلليارد تەڭگەسى ءدال وسى كوزدەن ءبولىندى.
سيفرلاندىرۋ
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىنا سايكەس ۇكىمەت مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن قارجى سەكتورىن اۋقىمدى تەحنولوگيالىق جاڭعىرتۋعا كىرىستى.
● ۇلتتىق جي پلاتفورماسىن ىسكە قوسۋ جونىندەگى تاپسىرمانى ورىنداۋ شەڭبەرىندە 15 ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندا 36 ج ي- جوباسىن ەنگىزۋ جوسپارى بەكىتىلدى. جاڭا قۇرالدار سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋدى اۆتوماتتاندىرۋدان باستاپ كولىك سالاسى مەن عىلىمداعى اناليتيكاعا دەيىنگى اۋقىمدى مىندەتتەردى قامتيدى.
● ۇلتتىق سيفرلىق مۇراعات قۇرۋ جونىندەگى جول كارتاسى بەكىتىلدى. جوبا ءۇشىن گيبريدتى ءتاسىل تاڭدالدى: ساقتاۋ - وتاندىق دەرەكتەر ورتالىعىندا، اناليتيكا - بۇلتتى سەرۆيستەر ارقىلى جۇرگىزىلەدى. جۇمىس توبى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جوبانى ءبىرىڭعاي مادەني- ءبىلىم بەرۋ پورتالىنا كەڭەيتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. «ە- كىتاپحانا»، «ە- مۇراعات»، e-culture جانە e-museum جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
● تيفرلىق اكتيۆتەردىڭ قاۋىپسىز اينالىمىن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ۇلتتىق بانك وزىق حالىقارالىق تاجىريبەنى (ب ا ءا، ەۋرووداق) ەسكەرەتىن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر پاكەتىن ازىرلەدى. قۇجات كريپتويندۋستريانى جۇيەلى رەتتەۋگە جانە ەلدىڭ قارجى جۇيەسى ءۇشىن تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسى ەرتەڭ قىزىلوردادا وتەدى. وتىرىس بارىسىندا پرەزيدەنت قىزىلوردادا ەلىمىزدىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالادى.