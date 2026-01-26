پرەزيدەنتتىڭ كەزەكتى سايلاۋى وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالۋىنا كەمى 2 اي قالعاندا وتەدى - رەفورما
استانا. KAZINFORM - ەل كونستيتۋتسياسىنىڭ 41-بابىنا وزگەرىس ەنگىزىلىپ، پرەزيدەنتتىڭ كەزەكتى سايلاۋى ونىڭ وكىلەتتىك مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا كەمىندە 2 اي قالعاندا وتكىزىلەدى دەپ بەلگىلەنەدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ايتتى.
- ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 41-بابى پرەزيدەنتتىڭ كەزەكتى سايلاۋىن تاعايىنداۋ جانە وتكىزۋ ءتارتىبىن رەتتەي وتىرىپ، جوعارى مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ جاڭارىپ وتىرۋىنا قاتىستى كونستيتۋتسيالىق شەڭبەردى بەلگىلەيدى. قولدانىستاعى رەداكسياداعى كونستيتۋتسيادا سايلاۋدى وتكىزۋ كۇنى ناقتى بەكىتىلگەن، ياعني، جەلتوقسان ايىنىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى دەپ كورسەتىلگەن. مۇنداي نورما ءارتۇرلى، وبەكتيۆتى ءمان-جايلاردى ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرمەيدى ءارى وكىلەتتىك مەرزىمىنىڭ اياقتالۋى مەن سايلاۋ كۇنى اراسىنداعى مەرزىمدىك ايىرماشىلىقتىڭ تۋىنداۋىنا اكەپ سوعۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى كونستيتۋتسيانىڭ 41-بابىندا پرەزيدەنتتىڭ كەزەكتى سايلاۋى ونىڭ وكىلەتتىك مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا كەمىندە 2 اي قالعاندا وتكىزىلەدى دەپ كوزدەلەدى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
ءمينيستردىڭ پايىمىنشا، بۇل رەداكسيادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ سايلاۋ كۇنى ونىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالۋ كۇنىمەن وراي بەلگىلەنىپ، قۇقىقتىق ايقىندىق قامتاماسىز ەتىلەدى ءارى يكەمدىلىك ارتادى.
- سونىمەن قاتار پرەزيدەنت سايلاۋىنىڭ پرەزيدەنتتىك ەلەكتورالدىق تسيكىلمەن تۇسپا-تۇس كەلمەۋى جونىندەگى تالاپ ساقتالادى. سونداي-اق كونستيتۋتسيانىڭ 41-بابىنان ءتيىستى تارماقتى الىپ تاستاۋ ۇسىنىلادى. اتالعان تارماققا سايكەس، كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋى رەسپۋبليكا پرەزيدەنتىنىڭ شەشىمىمەن تاعايىندالىپ، كونستيتۋتسيالىق زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن مەرزىمدە وتكىزىلەتىن، - دەدى مينيستر.