پرەزيدەنتتىڭ جاپونياعا ساپارى: 60-تان استام ەكىجاقتى قۇجاتقا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ جاپونياعا ساپارى اياسىندا سوماسى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن 60-تان استام ەكىجاقتى قۇجاتقا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قازاقستان جاپونيا نارىعىنا ۋران، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار جانە مۇناي جەتكىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستى جانداندىرۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت. بىلتىر ءوزارا ساۋدانىڭ كولەمى شامامەن 2 ميلليارد دوللارعا جەتتى. قازاقستان جاپونيا نارىعىنا ۋران، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار جانە مۇناي جەتكىزەدى. جاپونيا - قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى ينۆەستورلارىنىڭ ءبىرى. ونىڭ ەلىمىزگە قۇيعان قارجى كولەمى 8,5 ميلليارد دوللاردان استى. قازاقستان ۇزاق ۋاقىتتان بەرى ءىرى جاپون كورپوراتسيالارىمەن تابىستى قارىم- قاتىناس ورناتتى. ءبىز ەلىمىزدە ەڭبەك ەتىپ جاتقان جاپونيانىڭ شاعىن جانە ورتا كومپانيالارىنىڭ قىزمەتىنە قولداۋ كورسەتىپ كەلەمىز. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» فورماتىنداعى بيزنەس فورۋمىندا ەكىجاقتى بايلانىستاردى جانداندىرىپ، جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدا قاجەتتى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزەتىنىمىزگە سەنىمدىمىن. جاپونياعا ساپارىمنىڭ اياسىندا 60-تان استام ەكىجاقتى قۇجاتقا قول قويىلدى. ونىڭ ىشىندە سوماسى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر دە بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا ۇكىمەتىنىڭ اقتاۋ پورتىنداعى كەدەندىك راسىمدەردى جەتىلدىرۋگە اتسالىسۋ تۋرالى شەشىمىن قۇپتادى. پرەزيدەنت ازيا مەن ەۋروپا باعىتىندا قۇرلىق جولىمەن تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 80 پايىزدان استامى قازاقستان ارقىلى وتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ورتالىق ازيانىڭ شىعىس پەن باتىس، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىك اراسىنداعى نەگىزگى ساۋدا جولدارىن توعىستىراتىن كولىك- لوگيستيكا سالاسى جاپونيا ءۇشىن تىڭ مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى. ازيا مەن ەۋروپا باعىتىندا قۇرلىق جولىمەن تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 80 پايىزدان استامى قازاقستان ارقىلى وتەدى. ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىن دامىتۋ ايرىقشا ماڭىزدى. جاپون ۇكىمەتى كاسپي تەڭىزىنىڭ اقتاۋ پورتىنداعى كەدەندىك راسىمدەردى جەتىلدىرۋگە اتسالىسۋعا نيەتتى. ءبىز بۇل شەشىمدى قۇپتايمىز. جاپونيا كومپانيالارى الداعى ۋاقىتتا ورتا ءدالىزدىڭ تەمىرجول، پورت، اۆتوكولىك جانە لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن ىلگەرىلەتۋگە ۇلەس قوسسا، بارشامىزعا پايدالى بولماق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 17 -جەلتوقسان كۇنى قاسىم- جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.
قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.