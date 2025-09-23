ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:28, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى: Jibek Joly پرەزيدەنتتىڭ ءسوز سويلەۋىن ونلاين كورسەتەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا ءسوز سويلەيدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Jibek Joly
    Фото: Kazinform

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءسوز سويلەۋى Jibek Joly ارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن اقوردانىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پاراقشالارىنان جانە 24kz تەلەارناسىنان استانا ۋاقىتىمەن ساعات 21:30 شاماسىندا كورۋگە بولادى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسادى.

    پلەنارلىق وتىرىستى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتوراعاسى اننالەنا بەربوك اشادى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرى باسشىلارىنىڭ ىشىندە ءبىرىنشى ءبولىپ سوز سويلەيدى. بارلىعى 97 مەملەكەت باسشىسى قاتىسادى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار