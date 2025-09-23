ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى: Jibek Joly پرەزيدەنتتىڭ ءسوز سويلەۋىن ونلاين كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا ءسوز سويلەيدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءسوز سويلەۋى Jibek Joly ارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن اقوردانىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پاراقشالارىنان جانە 24kz تەلەارناسىنان استانا ۋاقىتىمەن ساعات 21:30 شاماسىندا كورۋگە بولادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسادى.
پلەنارلىق وتىرىستى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتوراعاسى اننالەنا بەربوك اشادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرى باسشىلارىنىڭ ىشىندە ءبىرىنشى ءبولىپ سوز سويلەيدى. بارلىعى 97 مەملەكەت باسشىسى قاتىسادى.