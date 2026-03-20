پرەزيدەنتتىڭ اتىنا ورازا ايت مەرەكەسىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ ءتۇستى
ستانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا بارشا مۇسىلمان قاۋىمى ءۇشىن قاسيەتتى سانالاتىن ورازا ايتقا وراي شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارىنان جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، قوس كيەنىڭ ساقشىسى، ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد، ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى، پرەمەر-ءمينيسترى مۇحاممەد بەن سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد، ب ا ٴا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، ب ا ٴا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيسترى، دۋباي ءامىرشىسى مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، ب ا ٴا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى مانسۋر بەن زايد ءال ناحايان، يوردانيا كورولى II ابداللا،
پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس، مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي، الجير پرەزيدەنتى ابدەلماجيد تەببۋن، ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي، پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، ليۆيا پرەزيدەنتتىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد يۋنۋس ءال-مانفي، تاتارستان رايسى رۋستام ميننيحانوۆ، يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى حيسسەين براحيم تاحا، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومىراليەۆ، يسەسكو باس ديرەكتورى ساليم بەن مۇحاممەد ءال-ماليك جانە تاعى باسقالار قۇتتىقتادى. قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ اتىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى ءالى دە كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن قازاقستاندىقتاردى ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.