پرەزيدەنتتىڭ انتالياداعى فورۋمعا قاتىسۋى حالىقارالىق ب ا ق پەن مەيمانداردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ V انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنا قاتىسۋى حالىقارالىق باسپا ءسوز وكىلدەرى مەن مەيمانداردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى، دەپ حابارلايدى بورت N1 Telegram-ارناسى.
قازىر مەملەكەت باسشىسى پانەلدىك پىكىرتالاسقا قاتىسىپ، ساۋالدارعا جاۋاپ بەرىپ جاتىر.
اتالعان ءىس-شاراعا ب ا ق پەن ساياساتكەرلەر، ديپلوماتتار ءجىتى نازار اۋدارىپ وتىر.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا بارعانىن جازعانبىز.
«Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» تاقىرىبىنا ارنالعان كوشباسشىلار پىكىرتالاسىنا سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتى گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆا جانە گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزە قاتىساتىنى بەلگىلى.
ال مودەراتورى - تۇركيا ۇلى ۇلتتىق جينالىسىنىڭ مۇشەسى، بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميەۆليۋت چاۆۋشوعلۋ.
وسىعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى انتالياداعى باسقوسۋدىڭ باستى ماقساتىن سارالاپ كوردى.