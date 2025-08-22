پرەزيدەنتتەر جاھاندىق جانە ايماقتىق ماسەلەلەر تۋرالى پىكىر الماستى
بىشكەك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ كوپتەگەن حالىقارالىق تۇيتكىلگە قاتىستى ۇستانىمى - ورتاق. اسىرەسە، ورتالىق ازياداعى ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋ ەكى ەلدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بيىل ايماقتاعى مەملەكەتتەر باسشىلارى كەزەكتى كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋدە باس قوسىپ، وسى ماسەلەلەردى تالقىلايمىز. قازاقستان مەن قىرعىزستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى جانە باسقا دا قۇرىلىمدار اياسىندا تابىستى سەرىكتەستىك ورناتقان. بۇل رەتتە، ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ءۇشىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى بويىنشا وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قىرعىز تاراپىنا العىس ايتتىق. ءبىز قىرعىزستاننىڭ 2027-2028-جىلدارى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولۋىن تولىق قولدايمىز. قىرعىز ەلىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك شارتى ۇيىمى، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ءتوراعاسى رەتىندە اتقارىپ جاتقان جۇمىسىن جوعارى باعالايمىز.
قىرعىز باۋىرلار دا قازاقستاننىڭ ازياداعى ءوزارا ىقپالداستىق جانە سەنىم شارالارى كەڭەسى اياسىنداعى باستامالارىن ۇنەمى قولداپ جۇرەدى.
ءبىز بۇعان ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز. جالپى، بۇل ساپار ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتا تۇسەرى انىق. بۇگىنگى كەلىسىمدەر - سونىڭ ايقىن دالەلى. ەندى، سولاردى ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋ ماڭىزدى. قازاق تاراپى بۇل ءۇشىن قاجەتتى ارەكەتتەردى جاساۋعا دايىن، - دەپ قورىتىندىلادى ءسوزىن مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ايماقتاردىڭ ىقپالداستىعىن جانداندىرۋدى وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى رەتىندە اتاعان ەدى.