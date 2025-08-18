پرەزيدەنتكە قوستاناي وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق احۋالى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى قۇمار اقساقالوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوڭىردىڭ بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتاعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بارىسى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى باياندالدى.
قۇمار اقساقالوۆتىڭ ايتۋىنشا، وبلىستىڭ ونەركاسىپ كاسىپورىندارى 1,82 تريلليون تەڭگەنىڭ ءونىمىن وندىرگەن. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,3 پايىزعا جوعارى. قۇنى 337 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 13 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وسى ارقىلى 3,4 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلادى.
ماڭىزدى جوبالاردىڭ قاتارىندا جىلىنا 70 مىڭ اۆتوكولىك شىعاراتىن KIA زاۋىتى كوپ ۇزاماي ىسكە قوسىلادى. بۇل جاڭادان 1500 جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق جۇك اۆتوموبيلدەرىنە جەتەكشى بەلدەم وندىرەتىن «كامليت. KZ» زاۋىتى بار. جوبانىڭ ينۆەستيتسيا كولەمى - 160,5 ميلليارد تەڭگە. وندا 550 جۇمىس ورنى اشىلماق. بۇدان بولەك، ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
مەملەكەت باسشىسىنا جىل باسىنان بەرى وڭىردە 22 الەۋمەتتىك نىسان ىسكە قوسىلعانى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 29 الەۋمەتتىك نىساندى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىن جاڭعىرتۋ اياسىندا وبلىستا سۋ تاراتۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىنە قاتىستى 54 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. قالا حالقىنىڭ 99 پايىزى، ال اۋىل تۇرعىندارىنىڭ 91,3 پايىزى ورتالىقتاندىرىلعان سۋ قۇبىرىنا قوسىلعان.
بيىل وبلىستىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 102 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 40 پايىزعا ارتىق. 1300 شاقىرىم اۆتوجولعا، سونىڭ ىشىندە 7 رەسپۋبليكالىق تراسسادا قۇرىلىس، رەكونسترۋكسيا جانە كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جەزقازعان - پەتروپاۆل ۋچاسكەسىنىڭ رەكونسترۋكسياسى اياقتالۋعا جاقىن. قوستاناي - مامليۋت جولى تولىق جاڭاردى. ەكاتەرينبۋرگ - الماتى باعىتىنداعى سارىكولدەن اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە جوندەۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.
ەلدى مەكەندەردىڭ كوشەلەرى مەن جولدارىن جاقسارتۋعا ايرىقشا كوڭىل بولىنەدى. بيۋدجەتتەن 103 اۋىلداعى 400-دەن استام كوشەنى جوندەۋگە 29 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى. بۇل 2022 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2,5 ەسە كوپ.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت ينۆەستيتسيا كولەمىن ودان ءارى ارتتىرۋ، ونەركاسىپ پەن اگرارلىق سەكتوردى دامىتۋ، الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمداردى جاڭعىرتۋ، تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ قاجەتتىلىگىنە نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جىلىتۋ ماۋسىمىنا ازىرلىكتى ۋاقتىلى اياقتاپ، كۇزگى جيىن-تەرىن ناۋقانىن ساپالى ۇيىمداستىرۋدى، سونداي-اق اۋىل تۇرعىندارىنىڭ اۋىزسۋعا قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆتى قابىلدادى.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا