پرەزيدەنتكە «قازاتومونەركاسىپ» كومپانياسىنىڭ توعىز ايداعى قىزمەتىنىڭ ناتيجەسى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاتومونەركاسىپ» ۇ ا ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى مەيىرجان يۋسۋپوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتكە كومپانيانىڭ بيىلعى توعىز ايدا اتقارعان قىزمەتىنىڭ ناتيجەسى تانىستىرىلدى.
مەيىرجان يۋسۋپوۆ الەمدىك ۋران نارىعىنداعى قازىرگى جاعداي، اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ ۇردىستەرى مەن باعىتتارى، سونداي-اق كومپانيانىڭ جاھاندىق اتوم يندۋسترياسىنداعى قازاقستاننىڭ پوزيتسياسىن ودان ءارى نىعايتۋ جوسپارلارى تۋرالى مالىمەت بەردى. جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىنىڭ قارقىندى دامۋىنا جانە داتا-ورتالىقتاردىڭ ەنەرگيا تۇتىنۋ كولەمى ارتۋىنا بايلانىستى ۋرانعا سۇرانىس تۇراقتى تۇردە ءوسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
بۇعان قوسا، جاڭا اتوم رەاكتورلارىن جەدەلدەتىپ سالۋ اسەرىنەن الەمدىك نارىقتا 2030 -جىلدان كەيىن ۋران تاپشىلىعى سەزىلۋى ىقتيمال.
«قازاتومونەركاسىپ» گەولوگيالىق بارلاۋ جانە ەلىمىزدىڭ مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن ۇلعايتۋ جۇمىستارىن جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىپ جاتقانىن باياندادى.
بۇل جولداۋدا بەلگىلەنگەن مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا اتقارىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، بيىل ەكى جاڭا ۋچاسكەدە جۇمىس باستالعان. جالپى اۋدانى مىڭ شارشى شاقىرىمنان اساتىن التى ۋچاسكەدە گەولوگيالىق بارلاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كومپانيا سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ءوندىرۋ، عىلىمي- زەرتتەۋ قىزمەتىن جانداندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ باعىتتارىن دامىتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
2025 -جىلى قىركۇيەك ايىندا «قازاتومونەركاسىپ» كومپانياسىنىڭ نارىقتاعى كاپيتاليزاتسياسى ەڭ جوعارى تاريحي مەجەگە جەتىپ، 14 ميلليارد دوللاردان استى. كومپانيا اكسيالارىنىڭ قۇنى IPO عا شىققالى بەرى 4,5 ەسەدەن اسا ءوستى.
پرەزيدەنت رەسۋرس بازاسىن ودان ءارى دامىتۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، سونداي- اق كومپانيانىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار باستامالارعا بەلسەندى اتسالىسۋىنا قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
«قازاتومونەركاسىپ» ۇلتتىق كومپانياسى» سلوۆاكيانىڭ Slovenské elektrárne كومپانياسىمەن اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعانىن جازعان بولاتىنبىز.