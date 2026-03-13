17:30, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پرەزيدەنتكە ۇلتتىق بانك، سامۇرىق-قازىنانىڭ سيفرلىق شەشىمدەرى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن Digital Qazaqstan جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جونىندە جۇمىس كەڭەسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا جوعارعى سوت پەن سوت اكىمشىلىگىنىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ، «سامۇرىق-قازىنا» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ تسيفرلىق شەشىمدەرى تانىستىرىلدى
مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جەتەكشىلەرى پرەزيدەنتكە ەكونوميكا سالالارىن جانە مەملەكەتتىك باسقارۋدى سيفرلىق تۇرعىدان ترانسفورماتسيالاۋ بويىنشا اتقارىلعان جۇمىس پەن الداعى جوسپار جونىندە مالىمەت بەردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت Digital Qazaqstan حالىق مۇددەسىنە قىزمەت ەتەتىن قۇجات بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.