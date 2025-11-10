پرەزيدەنتكە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان جوسپارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اقوردا تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، قاسىم-جومارت توقايەۆقا ۆەدومستۆونىڭ بيىلعى توعىز ايداعى قىزمەتىنىڭ ەسەبى جانە 2026 -جىلعا ارنالعان جوسپارى تانىستىرىلدى.
ءاليحان سمايىلوۆ مەملەكەتتىك اۋديتورلار جالپى قۇنى 32 تريلليون تەڭگە بولاتىن 18 ءىرى تەكسەرۋ جۇرگىزگەنىن ايتتى. بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 22,8 تريلليون تەڭگەگە كوپ.
- پرەزيدەنتكە مەملەكەت پايداسىنا 112 ميلليارد تەڭگە وندىرىلگەنى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ ءۇشىن ۇكىمەتكە جانە اۋديت نىساندارىنا 96 ۇسىنىم مەن 800-گە جۋىق ورىندالۋعا مىندەتتى نۇسقاما جىبەرىلدى. اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا 42 ماتەريال قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءاليحان سمايىلوۆ جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ قىزمەتىن سيفرلاندىرۋ شەڭبەرىندە اۋديتورلىق جۇمىستىڭ بارلىق كەزەڭىن اۆتوماتتاندىراتىن اقپاراتتىق جۇيە ەنگىزىلگەنىن جەتكىزدى. ۆەدومستۆو كەلەسى جىلى 40-قا جۋىق اۋديتورلىق تەكسەرىس جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، تەكسەرۋ جۇمىستارى وتاندىق فارماتسيەۆتيكالىق ءونىم وندىرۋشىلەردى قولداۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ، اۆتوموبيل جولدارىن دامىتۋ، مەملەكەتتىك اقپارات ساياساتى باعىتتارىن، «قازاق تەلەكوم» ا ق، «قازپوشتا» ا ق جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىن، سونداي-اق باسقا مەكەمەلەردى قامتيدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك اۋديتتى جەتىلدىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.