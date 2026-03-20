پرەزيدەنتكە الماتىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق احۋالى مەن نەگىزگى دامۋ باعىتتارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدىنى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا قالانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق احۋالى جانە نەگىزگى دامۋ باعىتتارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۋرالى باياندالدى.
دارحان ساتىبالدىنىڭ ايتۋىنشا، قالا ەكونوميكاسىندا وڭ ديناميكا بايقالادى: 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءوسىم 6,5 پايىزدى قۇرادى، ال بيىلعى قاڭتار-اقپان ايلارىندا قىسقا مەرزىمدى ەكونوميكالىق ينديكاتور 9,4 پايىزعا جەتتى. نەگىزگى كورسەتكىشتەر ونەركاسىپ، قۇرىلىس، ولىك جانە ساۋدا سالالارى ەسەبىنەن قۇرالادى.
شاھاردىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلى 2,8 تريلليون تەڭگەدەن اسادى. «الماتى» يندۋستريالىق ايماعى مەن «الاتاۋ» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنا جاڭا جوبالاردى تارتۋ ماقساتىندا كەڭەيتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
الماتى ەلىمىزدىڭ IT سەكتورىندا جەتەكشى ءرول اتقارادى. سيفرلاندىرۋ اياسىندا Almaty AI Park قالىپتاسىپ، جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى بەينەمونيتورينگ پەن تالداۋ جۇيەسى دامىپ كەلەدى.
تۋريزم مەن تاۋ كلاستەرىن وركەندەتۋ جالعاسادى. بيىل «شىمبۇلاقتى» جاڭعىرتۋ، ىرگەلەس شاتقالداردى دامىتۋ جۇمىستارى باستالادى. جوبالاردى ىسكە اسىرۋ 2029 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارىنا دايىندىق شارالارىمەن بىرگە جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار قوناقۇي ينفراقۇرىلىمى كەڭەيتىلىپ جاتىر. باس جوسپاردى تۇزەتۋ اياقتالۋعا جاقىن. وندا قالا ىشىندەگى ورتالىق مودەلىن دامىتۋ جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋماقتا قۇرىلىسقا شەكتەۋ ەنگىزۋ كوزدەلگەن.
قوعامدىق كولىكتى ىلگەرىلەتۋ، سونىڭ ىشىندە BRT جەلىسىن كەڭەيتۋ، مەترو قۇرىلىسى جانە جاڭا ترانسپورتتىق شەشىمدەردى پىسىقتاۋ نەگىزگى باسىمدىق سانالادى. ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم جانە سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ جاتىر. ەكولوگيالىق كۇن تارتىبىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، جىلۋ كوزدەرىن جاڭعىرتۋ جانە شىعارىندىلاردى ازايتۋ شارالارى قولعا الىندى. كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى Almaty AI Park جوباسىن جەدەلدەتۋ، سونداي-اق LRT جانە SkyTrain جۇيەلەرىن ەنگىزۋ جۇمىستارىن جانداندىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي الەۋەتىمەن تانىسقان بولاتىن.