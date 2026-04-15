پرەزيدەنتكە ا ح ق و- نىڭ 2025-2026-جىلدارداعى ناتيجەلەرى مەن دامۋ جوسپارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتكە ا ح ق و قىزمەتىنىڭ 2025-جىلعى جانە 2026-جىلدىڭ I توقسانىنداعى نەگىزگى ناتيجەلەرى، سونداي-اق ورتالىقتى ودان ءارى دامىتۋ جوسپارى تانىستىرىلدى.
ورتالىق قۇرىلعاننان باستاپ تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 21,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى (2025-جىلدان بەرى - 7,2 ميلليارد دوللار). ورتالىقتىڭ باسقارۋىنداعى اكتيۆتەردىڭ جالپى كولەمى 5,4 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
رەنات بەكتۇروۆتىڭ ايتۋىنشا، احقو قاتىسۋشىلارى ەل بيۋجەتىنە 284,3 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەگەن (2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا)، بىلتىردىڭ وزىندە 135,9 ميلليارد تەڭگە اۋدارعان. سالىق تۇسىمدەرى وسۋىنە نەگىزىنەن قاتىسۋشىلار سانىنىڭ ارتۋى جانە ولاردىڭ قىزمەتىنىڭ جاندانۋى اسەر ەتتى. ماسەلەن، 2025-جىلدان باستاپ 1800 دەن استام جاڭا كومپانيا تىركەلدى. ورتالىق قاتىسۋشىلارىنىڭ جالپى سانى 5400 دەن استى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ا ح ق و ورگاندارى مەن ۇيىمدارى اتقارعان جۇمىس ناتيجەلەرى باياندالدى. AIX بيرجاسى قۇرىلعاننان بەرى بورىشتىق جانە ۇلەستىك كاپيتال كولەمى 12,4 ميلليارد دوللارعا ارتتى. 2023-2025-جىلدارداعى ساۋدا-ساتتىق 4 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
بىلتىردان بەرى ا ح ق و سوتى مەن حالىقارالىق تورەلىك ورتالىعى 1600 دەن استام ءىستى قارادى، ال ونىڭ جالپى سانى 4900 دەن استى.
مەملەكەت باسشىسىنا اۆياتسيالىق-قارجىلىق ەكوجۇيەنى دامىتۋ ماقساتىندا Aviation Finance Hub ىسكە قوسىلعانى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. بۇل باستاما اۋە كەمەلەرىن قارجىلاندىرۋ مەن ليزينگتى دامىتۋعا، سالالىق ساراپتامانى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان. سونداي-اق ا ح ق و گەولوگيالىق بارلاۋدىڭ باستاپقى كەزەڭدەرىندەگى جوبالارعا ينۆەستيتسيا تارتۋدى كوزدەيتىن ارنايى پلاتفورمانى ىسكە قوستى. ورتالىق ۆەنچۋرلىق قورلار مەن ستۋديالار جانە كراۋدفاندينگ پلاتفورمالار اشۋ ارقىلى وڭىردەگى كرەاتيۆتى يندۋستريانى قولداۋعا ارنالعان ەكوجۇيەنى دامىتۋدا.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ورتالىقتى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋگە قاتىستى ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى. وسى ورايدا، ا ح ق و- نىڭ حالىقارالىق بەدەلىن كۇشەيتۋ، رەتتەۋشى ورتاسىن جەتىلدىرۋ، ەلگە كاپيتال تارتۋ ءۇشىن بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ جانە قازاقستاننىڭ قارجى نارىعىن دامىتۋ ماقساتىندا ورتالىق تاجىريبەسىن جاپپاي تاراتۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
