پرەزيدەنت زەينەتاقى جۇيەسىن جانە كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆانى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتكە ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باستى باعىتتارىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى جونىندە باياندالدى.
سۆەتلانا جاقىپوۆا حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ شارالارى تۋرالى ايتتى.
بۇگىنگى تاڭدا ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋ بويىنشا 2029 -جىلعا دەيىنگى جوسپاردىڭ 83 پايىزى ورىندالعان. سوڭعى بەس جىلدا 2,7 ميلليون ادام ەڭبەككە تارتىلدى. ساپالى جۇمىس ورىندارىن كوپتەپ اشۋ ءۇشىن وڭىرلىك جول كارتاسى مەن جىل سايىنعى KPI ىسكە اسىرىلۋدا.
بيىلعى 10 ايدا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلاردىڭ سانى 30 پايىزعا ازايعانى جايىندا اقپارات بەردى.
ناتيجەسىندە رەسۋرستاردى شىن مانىندە مۇقتاج جاندارعا قايتا ءبولۋ مۇمكىندىگى پايدا بولدى. قازىرگى كەزدە مۇنداي كومەك ءتۇرىن 285,1 مىڭ ادام الدى. بۇل ماقساتقا 27,1 ميلليارد تەڭگە جۇمسالادى.
وندىرىستىك جاراقات الۋ 6,5 پايىزعا، ال كىسى ولىمىنە اكەلىپ سوعاتىن قايعىلى وقيعالار 4,5 پايىزعا ازايعانىن مالىمدەدى.
ۇسىنىلعان دەرەككە سايكەس، الەۋمەتتىك قىزمەتتەر پورتالى ارقىلى 522 مىڭنان استام ادامعا قىزمەت كورسەتىلگەن، 27 مىڭ ازامات ينۆاتاكسي كومەگىنە جۇگىنگەن.
بيىل بازالىق زەينەتاقى مولشەرى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 70 پايىزىنا دەيىن ۇلعايتىلعانىن جەتكىزدى.
جىل سايىن ينفلياتسيا دەڭگەيىنە سايكەس يندەكساتسيالاۋ جۇرگىزىلەدى.
جۇمىس بەرۋشى تاراپىنان تولەنەتىن مىندەتتى زەينەتاقى جارناسىنىڭ مولشەرلەمەسى كەزەڭ- كەزەڭىمەن ءوسىپ، 2028 -جىلعا قاراي 5 پايىزعا جەتەدى. جۇمىسپەن قامتىلعان حالىقتىڭ 65 پايىزى جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ سالىمشىلارى سانالادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا ارناعان جولداۋىندا ايتىلعان تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى جونىندە باياندادى.
مينيسترلىك مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋگە ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قۇرۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل مۇقتاج ازاماتتارعا ناقتى كومەك كورسەتۋگە جانە قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
مەملەكەت باسشىسى جۇمىسپەن قامتۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا، الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىن ودان ءارى سيفرلاندىرۋعا، ەڭبەك قاتىناستارىنداعى قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋگە، زەينەتاقى جۇيەسىن جانە كوشى- قون ساياساتىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى اسكەري جانە قۇقىقتىق ءتارتىپ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزگەن ەدى.