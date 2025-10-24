پرەزيدەنت: «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى تەتىك
ستانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىنىڭ ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى تەتىك ەكەنىن ايتتى.
- قازاقستان قاۋىپسىز ەل بولۋى كەرەك. سوندىقتان «زاڭ مەن ءتارتىپ» قوعامىمىزدىڭ باستى قاعيداتى سانالاتىن بولدى. وسى جۇمىستىڭ اياسىندا جەمقورلىققا قارسى كۇرەستى جالعاستىرىپ، كۇشەيتەمىز، ونسىز ادىلەتتى قازاقستان تۋرالى ايتۋدىڭ ءوزى قيسىنسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، سوڭعى بەس جىلدا قىلمىس سانى جانە كوشەدەگى بۇزاقىلىق ەداۋىر ازايعان، قىلمىستىق احۋال قاتاڭ باقىلاۋعا الىندى.
- تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق وقيعالارى ازايۋدا، ەلىمىزدىڭ بۇل ماسەلەگە قاتىستى تاجىريبەسىنە شەتەلدىك ساراپشىلاردىڭ ىقىلاسى كۇشەيدى.
تۇپتەپ كەلگەندە، «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى تەتىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن جاسالعان ۇلكەن قادام ەكەنىن جەتكىزدى.