    13:40, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت: «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى تەتىك

    ستانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىنىڭ ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى تەتىك ەكەنىن ايتتى.

    Токаев: Мы вступили в период масштабной модернизации
    فوتو: اقوردا

    - قازاقستان قاۋىپسىز ەل بولۋى كەرەك. سوندىقتان «زاڭ مەن ءتارتىپ» قوعامىمىزدىڭ باستى قاعيداتى سانالاتىن بولدى. وسى جۇمىستىڭ اياسىندا جەمقورلىققا قارسى كۇرەستى جالعاستىرىپ، كۇشەيتەمىز، ونسىز ادىلەتتى قازاقستان تۋرالى ايتۋدىڭ ءوزى قيسىنسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، سوڭعى بەس جىلدا قىلمىس سانى جانە كوشەدەگى بۇزاقىلىق ەداۋىر ازايعان، قىلمىستىق احۋال قاتاڭ باقىلاۋعا الىندى.

    - تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق وقيعالارى ازايۋدا، ەلىمىزدىڭ بۇل ماسەلەگە قاتىستى تاجىريبەسىنە شەتەلدىك ساراپشىلاردىڭ ىقىلاسى كۇشەيدى.

    تۇپتەپ كەلگەندە، «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى تەتىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن جاسالعان ۇلكەن قادام ەكەنىن جەتكىزدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
