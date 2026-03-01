ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:17, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت يوردانيا حالقىنا قولداۋ مەن تىلەكتەستىك ءبىلدىردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى ءجىتى قاداعالاپ وتىر. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    - وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ يوردانيا كورولى ІІابداللاعا حات جولداپ، قازاقستان قازىرگىدەي سىن ساعاتىندا باۋىرلاس يوردان حالقىنا قولداۋ مەن تىلەكتەستىك بىلدىرەتىنىن جەتكىزدى. پرەزيدەنت احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ءىس-قيمىلداردان باس تارتۋعا شاقىرىپ، كەز كەلگەن حالىقارالىق قاقتىعىس ديپلوماتيالىق تاسىلدەر ارقىلى شەشىلۋى قاجەت ەكەنىن تاعى دا اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينانىڭ ءتورالقا ءتوراعاسىن قۇتتىقتاعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
