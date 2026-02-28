ق ز
    16:24, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تاپسىرما بەردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆكە تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىك جونىندە تاپسىرما بەردى.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.

    - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆكە كۇشتىك قۇرىلىمدار مەن سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ جەتەكشىلەرىمەن بىرگە يرانداعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا جانە ەلىمىزدەگى تۇراقتىلىققا قاتەر ءتوندىرۋ ىقتيمالدىعىنا بايلانىستى شۇعىل شارالار جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن بارلىق كۇشتىك قۇرىلىمدار تاۋلىكتىك جۇمىس كەستەسىنە كوشىرىلگەنى ايتىلعان.

    - ۇكىمەتتە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جەتەكشىلىك جاسايتىن ارنايى مونيتورينگ توبى جۇمىسقا كىرىستى. ءوڭىر اكىمدەرىنە تاياۋ شىعىستا بولىپ جاتقان جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، شەشىم قابىلداۋ تاپسىرىلدى، - دەپ حابارلادى ايبەك سمادياروۆ.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
