پرەزيدەنت يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆكە تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىك جونىندە تاپسىرما بەردى.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆكە كۇشتىك قۇرىلىمدار مەن سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ جەتەكشىلەرىمەن بىرگە يرانداعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا جانە ەلىمىزدەگى تۇراقتىلىققا قاتەر ءتوندىرۋ ىقتيمالدىعىنا بايلانىستى شۇعىل شارالار جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن بارلىق كۇشتىك قۇرىلىمدار تاۋلىكتىك جۇمىس كەستەسىنە كوشىرىلگەنى ايتىلعان.
- ۇكىمەتتە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جەتەكشىلىك جاسايتىن ارنايى مونيتورينگ توبى جۇمىسقا كىرىستى. ءوڭىر اكىمدەرىنە تاياۋ شىعىستا بولىپ جاتقان جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، شەشىم قابىلداۋ تاپسىرىلدى، - دەپ حابارلادى ايبەك سمادياروۆ.