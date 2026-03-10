پرەزيدەنت يران اۋماعىنان ب ا ءا- ءنى زىمىراندارمەن شابۋىلداۋ ارەكەتتەرىن ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يران اۋماعىنان بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىن زىمىراندارمەن جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن شابۋىلداۋ ارەكەتتەرىن ايىپتادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى -باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ جازدى.
سونىڭ سالدارىنان كوپتەگەن تۇرعىن قازا تاۋىپ، ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا نۇقسان كەلدى.
مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىستى ودان ءارى ۋشىقتىراتىن مۇنداي ارەكەتتەردى ەش اقتاۋعا بولمايدى دەپ سانايدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق داۋلى ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ ەڭ دۇرىس جولى ديپلوماتيالىق تاسىلدەرگە جۇگىنۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ يراننىڭ كورشى ەلدەرگە شابۋىلدان باس تارتۋىن قۇپتايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.