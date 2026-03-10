    21:11, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت يران اۋماعىنان ب ا ءا- ءنى زىمىراندارمەن شابۋىلداۋ ارەكەتتەرىن ايىپتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يران اۋماعىنان بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىن زىمىراندارمەن جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن شابۋىلداۋ ارەكەتتەرىن ايىپتادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى -باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ جازدى.

    Акорда Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    سونىڭ سالدارىنان كوپتەگەن تۇرعىن قازا تاۋىپ، ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا نۇقسان كەلدى.

    مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىستى ودان ءارى ۋشىقتىراتىن مۇنداي ارەكەتتەردى ەش اقتاۋعا بولمايدى دەپ سانايدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق داۋلى ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ ەڭ دۇرىس جولى ديپلوماتيالىق تاسىلدەرگە جۇگىنۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ يراننىڭ كورشى ەلدەرگە شابۋىلدان باس تارتۋىن قۇپتايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
