ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:53, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت يندونەزيا مەن تايلاند باسشىلارىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى يندونەزيا پرەزيدەنتى مەن تايلاندتىڭ پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى

    а
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    - قاسىم- جومارت توقايەۆ اتالعان ەلدەردىڭ اۋماعىندا بولعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتوعا جانە تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋلعا كوڭىل ايتتى، - دەلىنگەن اقوردا جاريالاعان اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، تايلاندتا سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى 145 ادامعا جەتتى. ەڭ كوپ زارداپ شەككەن سونگكحلا پروۆينتسياسىندا 110 ادامنىڭ ءولىمى تىركەلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
