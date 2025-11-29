19:53, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت يندونەزيا مەن تايلاند باسشىلارىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى يندونەزيا پرەزيدەنتى مەن تايلاندتىڭ پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى
- قاسىم- جومارت توقايەۆ اتالعان ەلدەردىڭ اۋماعىندا بولعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتوعا جانە تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋلعا كوڭىل ايتتى، - دەلىنگەن اقوردا جاريالاعان اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، تايلاندتا سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى 145 ادامعا جەتتى. ەڭ كوپ زارداپ شەككەن سونگكحلا پروۆينتسياسىندا 110 ادامنىڭ ءولىمى تىركەلدى.