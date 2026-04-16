پرەزيدەنت «ياللا» انسامبلىنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى فاررۋح زاكيروۆتى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM – مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان مەن قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى فاررۋح زاكيروۆتى 80 جاسقا تولۋىمەن قۇتتىقتادى.
– تۋما تالانتىڭىزدىڭ، سارقىلماس كۇش-قۋاتىڭىز بەن ەرەكشە ەڭبەكقورلىعىڭىزدىڭ ارقاسىندا شىعارماشىلىعىڭىزعا ءتانتى ميلليونداعان تىڭدارماننىڭ ىقىلاسىنا بولەندىڭىز. ءسىزدىڭ ونەرىڭىز جىلدار بويى بىرنەشە بۋىن ۇرپاق پەن حالىقتاردى باۋرادى. قازاقستاندا قايتالانباس داۋىسىڭىزدى جانە تۇتاس ءداۋىردىڭ مادەني فەنومەنىنە اينالعان ايگىلى «ياللا» انسامبلىنىڭ ورىنداۋىنداعى تانىمال اندەردى جاقسى كورەدى، – دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مادەنيەت پەن مۋزىكا ونەرىن دامىتۋعا، سونداي-اق حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن فاررۋح زاكيروۆتى 2- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
