پرەزيدەنت وزىق ەلدەردىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشىن اتادى
تۇركىستان. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، ساراپشىلاردىڭ پايىمداۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە ادامزات سانىنىڭ شەشۋشى فاكتور رەتىندەگى ءرولى ازايادى.
- سوندىقتان ماسەلە - حالىقتىڭ سانىندا ەمەس، ماسەلە - ادامداردىڭ ءبىلىمى مەن قابىلەتىندە بولماق. سوعان بايلانىستى ءبىز ءبارىمىز جانە ەڭ الدىمەن ۇكىمەت ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا باسا ءمان بەرۋى كەرەك. وزىق، دامىعان مەملەكەتتىڭ ءبارى كوپباعىتتى ساياساتتى قاتاڭ ۇستاناتىن بولدى، ولاردىڭ كوبى وزدەرىنە قابىلەتتى، دارىندى ادامداردى، عالىمداردى، اسىرەسە، جاستاردى تارتىپ جاتىر، ولارعا قولايلى جاعداي جاساۋدا. سەبەبى وزىق ەلدەردىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى - ءبىلىمدى، اقىلدى، ەڭبەكقور، ۇقىپتى ادامدار. بۇل - اقيقات. ءبىز دە وزىق ەل بولامىز دەسەك، وسى ساياساتتى ءتيىمدى تۇردە ىسكە اسىرۋىمىز كەرەك. ادام كاپيتالىنىڭ ساپاسىن مەيلىنشە جەتىلدىرىپ، كۇشەيتۋىمىز قاجەت. بۇل - جاڭا داۋىردەگى باسەكەگە تولى ءومىردىڭ زاڭى، بۇرىن-سوڭدى بولماعان، مۇلدە جاڭا قۇبىلىس. وسى زاماناۋي ءۇردىستى اشىق كوزقاراسپەن سانالى تۇردە قابىلداپ، ۇلكەن دايىندىقپەن قارسى الۋىمىز كەرەك، - دەدى توقايەۆ.